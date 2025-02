Joao Felix accende il Milan, Gimenez stende il Verona. E c’è un dato incredibile | CLASSIFICA

StrettoWeb

In un Milan alla perenne ricerca dell’equilibrio, che torna al 4-2-3-1 con Musah largo per supportare un trio dietro la punta apparso insostenibile con il Feyenoord, serve un po’ di brillantezza davanti. Sottil dall’inizio per Leao, turnover in ottica Champions, non aiuta. Reijnders ci prova da fuori ma non va a segno. Il Milan rischia di rabbuiarsi e impantanarsi, come fin troppo spesso visto in stagione.

Poi si accende una lampadina. Anzi, più di una. Joao Felix dissemina piccole giocate di classe per tutto il campo, unisce i puntini, traccia la via con un duetto, un fallo subito, una ripartenza. E il Milan si esalta. Nella ripresa l’entrata di Jimenez porta grinta e corsa, quella di Leao un po’ meno. Eppure partecipano entrambi all’azione del gol: il laterale spagnolo imbuca per Leao che al volo mette dentro per l’altro Gimenez, quello con la G che fa la cosa più importante del calcio, sempre con la G: gol. Due su due per “El Bebote” che porta in dono al Milan 3 punti pesantissimi.

E viene fuori un dato impressionate: era dal mese di settembre che il Milan non vinceva due partite consecutive in campionato. A dir poco clamoroso. I rossoneri agganciano il Bologna a quota 41 e proprio contro i felsinei dovranno recuperare la gara di ritardo che hanno rispetto alle altre: una vittoria li proietterebbe a quota 44, a -2 dal quarto posto che prima di Conceicao sembrava utopia.

Risultati 25ª Giornata Serie A

Venerdì 14 febbraio

Ore 20:45

Bologna-Torino 3-2

Sabato 15 febbraio

Ore 15:00

Atalanta-Cagliari 0-0

Ore 18:00

Lazio-Napoli 2-2

Ore 20:45

Milan-Verona 1-0

Domenica 16 febbraio

Ore 12:30

Fiorentina-Como

Ore 15:00

Monza-Lecce

Udinese-Empoli

Ore 18:00

Parma-Roma

Ore 20:45

Juventus-Inter

Lunedì 17 febbraio

Ore 20:45

Genoa-Venezia

Classifica Serie A

Napoli 56* Inter 54 Atalanta 51* Lazio 46* Juventus 43 Fiorentina 42 Milan 41** Bologna 41** Roma 34 Udinese 30 Torino 28* Genoa 27 Cagliari 25* Lecce 24 Verona 23* Como 22 Empoli 21 Parma 20 Venezia 16 Monza 13

* 1 partita in più

** 1 partita in meno

Programma 26ª Giornata Serie A

Venerdì 21 febbraio

Ore 20:45

Lecce-Udinese

Sabato 22 febbraio

Ore 15:00

Parma-Bologna

Venezia-Lazio

Ore 18:00

Torino-Milan

Ore 20:45

Inter-Genoa

Domenica 23 febbraio

Ore 12:30

Como-Napoli

Ore 15:00

Verona-Fiorentina

Ore 18:00

Empoli-Atalanta

Ore 20:45

Cagliari-Juventus

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:45

Roma-Monza

