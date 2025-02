Italia in grande spolvero, Turchia ko: ora la tappa finale a Reggio Calabria

StrettoWeb

Coach Pozzecco ha scelto di convocare un roster giovane per l’ultima finestra delle qualificazioni a EuroBasket 2025. Spazio ha chi ha meno minutaggio a qualche novità da testare in vista del grande torneo. Tanti i big rimasti a casa, nonostante la pausa dell’Eurolega, ma il livello resta comunque alto. Chiedere alla Turchia annichilita a Istanbul 67-80 da un’Italia che ha dominato la gara dall’inizio alla fine pur concedendosi qualche momento di pausa in cui la formazione di casa ha provato a rientrare, seppur senza successo.

Top scorer azzurro Giordano Bortolani con 16 punti. Ottima la prova nel back court di Spagnolo (14) e Pajola (12 punti e 6 assist) alla prima da capitano in Nazionale. Prestazione solida per Procida che ne mette 12 con 5 rimbalzi. Dominante la coppia di lunghi: Akele chiude con 11 punti e 5 rimbalzi, Diouf sfiora la doppia doppia con 8 punti e 10 rimbalzi.

A fine telecronaca Flavio Tranquillo lancia la volata alla tappa di Reggio Calabria: “sono sicuro che ci sarà un pubblico all’altezza delle grandi occasioni“. Neanche a dirlo, ha ragione. Appuntamento a domenica 23 febbraio, ore 20:30, PalaCalafiore: Italia-Ungheria sarà una grande festa di sport.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.