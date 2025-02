Gaza, tregua sempre appesa a un filo. Israele: “senza ostaggi di nuovo guerra”. Hamas replica: “non accettiamo minacce”

StrettoWeb

“La nostra posizione è chiara e non accetteremo il linguaggio delle minacce americane e israeliane. Israele deve impegnarsi ad attuare i termini dell’accordo di cessate il fuoco per ottenere il rilascio” degli ostaggi. E’ questa la dichiarazione del portavoce di Hamas, Hazem Qassem, in risposta a quanto affermato dal premier premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Quest’ultimo ha detto che “se Hamas non restituirà i nostri ostaggi entro sabato a mezzogiorno, l’Idf riprenderà a combattere intensamente fino a quando Hamas non sarà definitivamente sconfitto”. Il cessate il fuoco, da qualche giorno, resta sempre appeso a un filo, per via dell’annuncio di rinvio sul rilascio degli ostaggi da parte di Hamas, che ha scatenato reazioni da più parti.

