Israele, Klaus Davi: “il caso di Shiri Bibas dimostra che la tecnologia israeliana può aiutare l’antimafia”

“In sole 12 ore l’Idf (Israel Defense Forces) ha saputo identificare il dna dei corpi di Shiri Bibas e dei due figli Kfir e Ariel. Un tempo record che ha consentito alle famiglie delle vittime di conoscere la verità. Proprio in queste ore ho letto documenti grondanti antisemitismo sul popolo ebraico “genocida”, anche da parte di autorevoli giuristi. Quanti sono gli omicidi di mafia a causa di ritardi e carenza nei meccanismi di identificazione del dna? Solo nella Locride ci sono più di 200 omicidi irrisolti di cui nessuno parla, passati di moda nella narrativa delle varie antimafie. Recentemente Attilio Bolzoni sul Domani ha affrontato la vicenda, rompendo il silenzio. Ora mi chiedo: perché le autorità italiane non aprono un dialogo con quelle israeliane? Il supporto tecnologico non potrebbe venire in aiuto a quelle 200 famiglie che solo nella Locride attendono di sapere la verità su quanto accaduto? I nostri sono i migliori investigatori del mondo ma sul piano tecnologico siamo 10 anni indietro. Dobbiamo farci guidare dall’ideologia che domina molti movimenti dell’antimafia italiana o dare finalmente alle famiglie una risposta che attendono ormai da anni?“. Lo ha dichiarato il giornalista Klaus Davi con un post su X.

