“Intelligenza artificiale, quale futuro?”, iniziativa organizzata dal circolo Reggiosud

Un tema attualissimo su cui si sa ancora troppo poco. Cos’è effettivamente l’intelligenza artificiale? Quali sono le potenzialità dell’ A.I.? Quali invece le preoccupazioni rispetto alla sua applicazione?

Tutte risposte che cercheremo di dare all’iniziativa organizzata dal circolo Reggiosud per venerdì 28 febbraio alle ore 18. Introduce Demetrio Delfino, relaziona l’arch. Roberto Iero.

Nel corso della serata oltre video informativi sarà possibile simulare l’applicazione pratica dell’ A.I. grazie a delle tecniche particolari. Una serata all’insegna dell’informazione per tentare di spiegare come cambierà il mondo da qui in avanti. Ingresso gratuito.

