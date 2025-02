Iniziano i Play-In, Viola-Molfetta: la presentazione del match

StrettoWeb

Inizia la seconda fase. La Viola capolista della stagione regolare, inizia in vetta anche il turno successivo. La vetta, complice la formula federale è condiviso con Monopoli e Svincolati Milazzo a quota 14. Domenica 16 febbraio, si riaprono le porte del Palacalafiore. I cestisti di coach Giulio Cadeo affrontano la Virtus Molfetta. Le due squadre si sfidarono nel Play-In Gold anche nella passata stagione.

Esordio casalingo per il nuovo play Francesco Boniciolli. Prima esperienza reggina anche per Lorenzo Dell’Anna. Entrambi, così come il gruppo Viola hanno estrema voglia di far bene. Palla a due alle ore 18. La Virtus Molfetta, ha ottenuto l’accesso alla seconda fase solamente all’ultima giornata vincendo in casa del Monopoli. Sono ben dieci i punti in classifica, nel nuovo ranking per i pugliesi, formazione in grado di battere chiunque.

Guida tecnica importante: il toscano Enrico Fabbri è pronto alla sfida (ex Piombino, Pistoia Basket, Ribera, Veroli, Gragnano, Cecina, Ferentino, Scauri, Pescara, Formia, Domodossola con sei campionati vinti alle spalle). La principale bocca da fuori è l’americano Shawn Gulley. Attenti all’esterno bulgaro Georgi Sirakov, più volte avversario dei reggini. Bertoni è il regista di un gruppo imprevedibile.

StrettoWeb seguirà LIVE la partita dal PalaCalafiore raccontando ai propri lettori le azioni più belle della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Pallacanestro Viola ed in condivisione sulla pagina Facebook ufficiale del club e sulla pagina social del Media partner Rac, Reggioacanestro, le notizie sul Basket Calabrese, con telecronaca di Giovanni Mafrici. La diretta sarà visibile in Tv sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring.

Arbitrano i signori Federico Mameli di Augusta(Sr) e Luca Beccore di Messina(Me).

