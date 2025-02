L’inglese che fa crescere, al via “English is Cool – Second Level” di Confcommercio Reggio Calabria

StrettoWeb

Prosegue con sempre maggiore slancio l’impegno di Confcommercio nel sostenere la crescita di commercianti e imprenditori, attraverso un percorso strutturato di apprendimento della lingua inglese, ormai consolidato e giunto alla sua quinta edizione. Si tratta, questa volta, di un “Second Level”, sempre della durata di 20 ore, con docenti certificati ihBritish School, che prenderà il via il 26 febbraio ed è interamente pensato per chi, avendo seguito il primo livello di corso in Confcommercio o avendo già conoscenze di base, vuole migliorare la propria sicurezza nel comunicare, accogliere al meglio clienti e turisti e distinguersi nel mercato.

Le spiegazioni di Giubilo

Il direttore Confcommercio Fabio Giubilo spiega come “con English is Cool, da due anni, offriamo alle nostre aziende un’opportunità gratuita di crescita, articolata in due momenti formativi annuali: un primo livello per chi sta muovendo i primi passi nella lingua e un secondo livello per chi ha già una maggiore familiarità con l’inglese. Un percorso che non è solo una formazione linguistica, ma uno strumento per valorizzare il commercio locale e dare alla nostra città un’immagine sempre più accogliente e professionale. Crediamo fortemente in questo progetto e continueremo a portarlo avanti per offrire alle imprese strumenti utili, rafforzare le reti tra gli imprenditori e contribuire alla crescita di tutto il settore. È un’opportunità da cogliere per investire su sé stessi e sul proprio lavoro”.

