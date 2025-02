Dalle indennità ai bilanci, passi in avanti per l’ASP di Reggio Calabria: il plauso della FIL

StrettoWeb

“La FIL plaude all’azione amministrativa del Direttore Generale dell’ASP RC, la dott.ssa Lucia Di Furia. La strada sembra finalmente quella giusta: ridare dignità ai propri dipendenti, assicurarne le prerogative contrattuali, recuperare il gap che separa la nostra provincia dal resto d’Europa. Dopo anni di inerzia, finalmente, i dipendenti della più grande azienda della provincia di Reggio (vale la pena ricordarlo) hanno ricevuto le indennità di mensa dal 2016 al 2023: il provvedimento ha riguardato, correttamente, anche quelli andati in quiescenza prima dell’entrata in vigore”. Così in una nota il sindacato si complimenta con la DG dell’ASP di Reggio Calabria per i recenti passi in avanti ottenuti.

“Lo stesso andrebbe fatto per la produttività, altra nota dolente, che dall’anno 2010 ad oggi, è stata erogata a fasi e in percentuali alterne, per la quale ci auguriamo un nuovo intervento risolutore da parte della Dr.ssa Di Furia. Se a tutto ciò sommiamo l’approvazione dei bilanci (che erano fermi al 2013) da parte della struttura commissariale regionale, possiamo davvero sperare che l’Azienda abbia trovato i suoi nocchieri e riesca a riprendere la rotta per un porto sicuro”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.