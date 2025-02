Incredibile a Palermo: picchiano e torturano un piccolo cane fino alla morte

StrettoWeb

“Alcuni giorni orsono si era sparsa la notizia della sparizione di un piccolo cane di nome Brian a Blufi comune di parco delle Madonie in provincia di Palermo. Sono cominciate le ricerche ma il finale non è stato certamente positivo come tutti speravano. Leggiamo infatti in un post straziante apparso sulla pagina social “DISPERSI SULLE MADONIE” che purtroppo il cane Brian è stato ritrovato morto. Le paroleusate dalla persona che ha scritto il post sono chiare e drammatiche:”Braian non tornerà più a casa perché qualche schifezza umana lo ha legato per zampe e muso picchiato selvaggiamente tanto da scuoiarlo e poi lo ha impiccato”. E’ quanto afferma l’AIDAA in una nota.

“Il cane è morto da pochi giorni quindi il suo aguzzino lo avrà tenuto per tutto questo tempo e seviziato”. Il fatto è avvenuto a Fontana di Nero appunto nel territorio comunale di Blufi. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che ha annunciato la presentazione nei giorni prossimi di una denuncia contro ignoti e l’istituzione di una taglia di 1.500 euro che verrà pagata a chi con le sue informazioni fornite sotto forma di denuncia alle autorità secondo i termini di legge aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva gli autori di questo crimine”.

