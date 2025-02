Fumata bianca per l’incrocio di Botteghelle, proficuo incontro tra le amministrazioni di San Filippo e Milazzo

StrettoWeb

“Un incontro proficuo che accende nuovamente i riflettori sulla vicenda della rotatoria di Botteghelle e dimostra l’interessamento delle istituzioni regionali”. Così il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino commenta l’esito del sopralluogo congiunto di questa mattina tra i rappresentanti dei comuni di San Filippo del Mela e Milazzo, i vertici regionali dell’Anas e degli assessorati regionali alle infrastrutture e al turismo.

Erano presenti all’incontro: per l’Anas il direttore regionale Anas Sicilia, Ing. Raffaele Celia e il direttore operativo di Messina Arch. Roberto Smedile; per l’amministrazione regionale, l’ing. Giuseppe Giandalone, capo segreteria particolare Assessore regionale infrastrutture e trasporti, on.le Alessandro Aricò e Pasquale Currò, componente della segreteria particolare Assessore regionale al Turismo, on.le Elvira Amata.

Ad accoglierli ed interloquire con loro il sindaco e il vice sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino e Valentino Colosi, l’assessore alla viabilità e polizia municipale di Milazzo Francesco Coppolino, il comandante della Polizia Municipale di Milazzo, Giacomo Villari, il responsabile dell’ufficio tecnico filippese ing. Pietro Varacalli e il tecnico istruttore Salvatore Di Paola. Con loro anche esponenti del comparto commerciale e florovivaistico.

Confronto proficuo

Un confronto proficuo, che ha consentito di individuare il percorso da seguire per giungere in tempi ragionevoli alla realizzazione dell’opera. Competerà alla Regione, come convenuto dalle parti presenti, reperire i fondi per la progettazione esecutiva e per la successiva realizzazione della rotatoria, quale unica possibile soluzione per regolare il traffico in un nodo viabile sensibile, ma particolarmente strategico quale quello di Botteghelle.“La presenza, stamani, dei vertici regionali in materia di infrastrutture e viabilità – conclude Pino – ci conforta e ci rende fiduciosi sulla risoluzione dell’annosa problematica, che sta a cuore ai soggetti coinvolti e al territorio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.