Incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: coinvolti Tir e due auto, ci sono 2 feriti | LIVE

StrettoWeb

A seguito di un incidente, il traffico lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, è provvisoriamente bloccato in corrispondenza del comune di Salerno, in direzione Napoli. Il sinistro, avvenuto al km 0,200, ha coinvolto un mezzo pesante e due autovetture ed ha causato il ferimento di due persone.

Per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli, il transito veicolare viene provvisoriamente deviato secondo le seguenti modalità:

Per i veicoli provenienti da sud e diretti a Napoli si consiglia di utilizzare la A30 Napoli Salerno con uscita dall’A2 presso lo svincolo di Fratte

Per i veicoli provenienti da sud e diretti a Salerno si consiglia l’uscita presso lo svincolo di Pontecagnano con proseguimento sulla tangenziale di Salerno

Per i veicoli provenienti da Nord e diretti a Salerno si Consiglia l’uscita presso lo svincolo di Baronissi

Le squadre Anas sono sul posto per la gestione dell’evento e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.nAnas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri. Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.