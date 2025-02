StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato nella giornata odierna in Calabria, precisamente a Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia. Un uomo di 41 anni è rimasto ferito in maniera importante dopo essere rimasto incastrato nella motozappa. Sul posto è giunta un’ambulanza e viste le condizioni dei salute dell’uomo, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il malcapitato al Pugliese di Catanzaro.

Foto di repertorio

