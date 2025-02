Importanti iniziative letterarie tra Milazzo e Barcellona: nascono due circoli

StrettoWeb

Lo aveva presentato lo scorso giugno l’Assessore all’Istruzione del Comune di Milazzo Lydia Russo: il gruppo di lettura per adulti guidato da Giusy Grillo. Ogni mese un appuntamento portato avanti con numerose iniziative all’interno della Biblioteca comunale con sede a Palazzo D’Amico. Il prossimo sabato 15 marzo un altro appuntamento, poi si vola ogni 15 giorni per nuovi capitoli da leggere e commentare insieme. Un gruppo cresciuto nei mesi che fa ben sperare per la cultura a Milazzo perché composto interamente da giovani.

A Barcellona PdG invece, proseguono gli incontri degustativi al Parco Jalari dove Mari Conti promuove ogni 15 giorni un appuntamento letterario, solitamente il sabato mattina, che prosegue in giornata tra degustazioni di biscotti, letture, riflessioni e presentazioni di libri attuali. Lo scorso sabato è stato presentato il libro “Rino Gaetano: segreti e misteri sulla sua morte” di Bruno Mautone, con la partecipazione dell’autore. A soli 7 euro è possibile partecipare all’iniziative che porta il nome di “Jalari oltre le pagine”.

