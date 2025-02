Il rag. Puliafito riceve un importante riconoscimento dalla Norman Academy

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, a conclusione di una lunga collaborazione tra la Norman Academy Inc. – Delegazione Sicilia – e il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Barcellona P.G., ha visto impegnati i rispettivi volontari delle due Associazioni, sempre vicini a persone con fragilità sociali e sanitarie trovando una risposta alle necessità di quest’ultimi, in una società sempre di corsa e in continua evoluzione, dove spesso lasciano dietro i più bisognosi e chi stenta a stare al passo con i tempi odierni.

Tutto ciò è stato possibile grazie al coordinamento tra il Presidente del Comitato CRI di Barcellona P.G. il Rag. Giuseppe Puliatifo e il Segretario Generale della Norman Academy Inc. Cav. Uff. Vincenzo Cortese che da anni si interfacciano per le varie necessità del momento, sempre in un crescendo bisogno di ascolto e di vicinanza a interi nuclei familiari che chiedo aiuto sia per quanto riguarda l’aspetto sanitario, sia per indumenti adulto/bambini, ma soprattutto per i beni di prima necessità.

Proprio su espressa volontà del Cav. Uff. Cortese è stato conferito al Rag. Puliafito un importante riconoscimento da parte dell’Associazione Norman Academy Inc., con la promessa di essere sempre uniti in una crescente collaborazione tra i rispettivi volontari che pure nella tarda serata di ieri sono stati interessati nel raggiungere un bisognoso in cerca di indumenti invernali e di qualche spicciolo per mangiare e da utilizzare per il biglietto ferroviario da utilizzare a far rientro nel Comune di Messina dove lo attendevano degli amici che insieme condividono le stesse difficoltà.

Tutto è stato possibile grazie alla conoscenza capillare sul territorio di Puliafito che ha permesso a “Claudio” di trovare quanto da lui sperato attraverso la consegna di indumenti pesanti e un giubbotto adatto alle temperature invernali, unitamente a una busta di alimenti facilmente consumabili omaggiati proprio dal presidente Puliafito, mentre i volontari della Norman Academy – Delegazione Sicilia – hanno provveduto a fare il biglietto ferroviario che permetteva all’indigente di arrivare nella vicina città di Messina. Lo stesso uomo di circa 50 anni di età ha riferito che si trovava presso la Stazione Ferroviaria di Barcellona P.G. solo momentaneamente e che è solito abitare con altri soggetti in un luogo di fortuna nella vicino città metropolitana di Messina e che non voleva altro tipo di aiuto oltre a quello da lui richiesto e gentilmente omaggiato, tanto accettato e apprezzato dall’uomo.

Lo stesso presidente ha affermato “che la divisa della CRI è un modo sicuro di approcciare con le diverse realtà anche più difficile che giornalmente andiamo a trovare” concludendo che i volontari della Croce Rossa Italiana e i ragazzi della Norman Academy Inc. – Delegazione Sicilia – a breve si approcceranno in un nuovo progetto di solidarietà, attualmente unico del suo genere nel contesto cittadino barcellonese, messo in “cantiere” che ultimate queste ultime fasi di organizzazione e gestione, diventerà operativo presso i locali del Comitato Croce Rossa Italiana di Barcellona P.G.

