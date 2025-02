“Horcynus Orca” in giro per l’Italia a 50 anni dalla prima volta in libreria: il calendario delle iniziative

StrettoWeb

In occasione dei 50 anni dalla prima edizione di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore il 25 febbraio 1975, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ha indagato i suoi archivi storici che tra le centinaia di documenti conserva tutte le bozze del capolavoro darrighiano e del successivo suo romanzo Cima delle Nobildonne, per dare vita a Horcynus Orca 50.

Un palinsesto ricco di incontri diffusi – presentazioni, convegni, mostre, laboratori nelle scuole, spettacoli – e disseminati in tutta Italia – da Udine a Taormina – che è iniziato a 50 anni esatti dall’arrivo di Horcynus Orca nelle librerie italiane, il 25 febbraio 2025, alle ore 18.00, al Laboratorio di Fondazione Mondadori con la presentazione del palinsesto e della nuova edizione di BUR Rizzoli del romanzo e che arriverà sulle gradinate del Teatro Antico di Taormina, con uno spettacolo a cura di Davide Livermore ispirato all’Horcynus Orca, durante Taobuk – Taormina International Book Festival 2025; per chiudere a novembre, nuovamente a Milano con una mostra dei materiali d’archivio darrighiani conservati in Fondazione Mondadori.

“La lettura delle bozze di “Horcynus Orca” da parte di mia zia Mimma Mondadori era un rituale a cui non si poteva mancare tutti i weekend nella casa di Meina”, lo ha dichiarato Luca Formenton, Presidente, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

La vicenda editoriale

Il cantiere del romanzo si apre nel 1956, così sappiamo dai carteggi di Stefano D’Arrigo. Lo scrittore siciliano raccoglie materiali e ispirazioni, cominciando a strutturare un romanzo intitolato La testa del Delfino, un cui estratto nel 1959 vincerà il prestigioso premio Cino Del Duca. Fra la giuria del premio c’è Elio Vittorini, fondatore insieme a Italo Calvino della rivista «Il Menabò», così affascinato dal lavoro di D’Arrigo da proporgliene la pubblicazione sulla rivista.

Nel 1960 il terzo numero del «Menabò» di Vittorini e Calvino è aperto da I giorni della fera di Stefano D’Arrigo, un estratto dal suo romanzo in gestazione. Per lo scrittore si aprono le porte della grande editoria italiana: a spuntarla, fra i numerosi editori interessati al romanzo da pubblicarsi prossimamente, è Arnoldo Mondadori.

Si intitolerà I fatti della fera, e tutto sembra pronto per una sua pubblicazione nel 1961. D’Arrigo continuerà a lavorare sulle bozze per altri quattordici anni, dando vita a un’epopea leggendaria nella storia dell’editoria italiana. Solo nell’autunno del 1974, Stefano D’Arrigo si accorda con Mondadori per il visto si stampi per il romanzo, che negli anni ha cambiato titolo e aspetto, ora è l’Horcynus Orca e le pagine da 600 sono diventate 1.200.

La fama di D’Arrigo e del suo romanzo, in questo lasso di tempo, assumono contorni epici. L’editore, Arnoldo Mondadori, era scomparso, è stata Mimma Mondadori a seguire gli ultimi anni di gestazione del capolavoro darrighiano; lei, come prima il padre Arnoldo, è stata un punto di riferimento lavorativo ed emotivo per lo scrittore.

Il romanzo esce per Mondadori il 25 febbraio 1975, accompagnato da una campagna pubblicitaria straordinaria e da un’aura e da un passaparola leggendari, Horcynus Orca è finalmente in tutte le librerie d’Italia.

“Fra i romanzi fondamentali della letteratura europea del Novecento, Horcynus Orca è forse il più misconosciuto. A 50 anni dalla pubblicazione, la BUR lancia un’edizione celebrativa, arricchita da documenti inediti, per portare a nuove generazioni di lettori un capolavoro paragonabile all’Ulisse di Joyce e alla Recherche di Proust”, è quanto dichiarato da Lydia Salerno, Responsabile editoriale BUR, Etas e Rizzoli Lizard, Rizzoli Libri

La nuova edizione BUR Rizzoli

In occasione dei cinquant’anni dalla pubblicazione, il 25 febbraio, BUR ha pubblicato una nuova edizione di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, arricchita da fotografie e documenti inediti, uno scritto di Giorgio Vasta, la storica introduzione di Walter Pedullà e la postfazione di Siriana Sgavicchia. Frutto di quasi vent’anni di scrittura e riscrittura, Horcynus Orca è un viaggio senza fine che riflette il rapporto insondabile dell’uomo con il tempo, il linguaggio e la conoscenza. Un vero poema moderno. Uno fra i massimi capolavori della letteratura del Novecento.

“‘Horcynus Orca’ racconta le conseguenze della Seconda guerra mondiale, e di ogni guerra, nella vita e nelle menti degli individui che ne sono vittime con una lingua inedita, densa di risonanze della tradizione antica dell’italiano e del siciliano: un’odissea moderna e un viaggio nell’inferno. Un’opera imponente, visionaria, tragica e parodica, che lascia il segno nel lettore. Un capolavoro del Novecento letterario italiano e un libro attualissimo, “Horcynus” è un’avvincente avventura di conoscenza del bene e del male, della vita, della morte, dell’amore e un indimenticabile poema in prosa sul conflitto tra terra e mare, tra umano e animale. Dopo aver letto “Horcynus Orca” qualcosa cambia: è un romanzo che crea un mondo. Stefano D’Arrigo orchestra una innovativa invenzione narrativa che restituisce fiducia alla letteratura e alla poesia: il “nostos” del protagonista, novello Ulisse siciliano, si chiude infatti con un bellissimo endecasillabo, “dentro, più dentro dove il mare è mare””, è quanto dichiarato da Siriana Sgavicchia, Professoressa Associata, Università per Stranieri di Perugia.

Horcynus in digitale

In collaborazione con le Università degli Studi di Milano e di Pavia, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori attuerà un’azione di digitalizzazione dei principali documenti relativi a Stefano D’Arrigo, ad oggi consultabili solo in sede, per renderli accessibili a un sempre più vasto pubblico di studiosi e appassionati italiani e stranieri, contribuendo alla diffusione della storia editoriale di D’Arrigo e del suo lavoro.

Il Vistocogliocchi di Stefano D’Arrigo: un concorso per le scuole a partire da Horcynus Orca

FAAM da quasi 20 anni sviluppa, organizza e promuove attività e laboratori con le scuole del territorio Lombardo e non solo: in occasione dei 50 anni di Horcynus Orca, ha ideato e proposto un concorso dedicato alle scuole superiori di Lombardia, Piemonte e Sicilia a partire dal capolavoro del poeta siciliano, in palio un viaggio a Taormina per partecipare al Festival Taobuk (dal 18 al 23 giugno 2025).

L’obiettivo è far scoprire agli studenti e alle studentesse l’autore e la sua opera, invitandoli a ragionare a partire dall’Horcynus Orca. Così, FAAM invierà 800 copie della nuova edizione edita da BUR Rizzoli alle classi che hanno aderito al concorso. Sfogliando il romanzo-mondo e approfondendo un brano sul rapporto tra italiano e dialetto, “sentitodire” e “vistocogliocchi”, i ragazzi e le ragazze potranno realizzare dei testi narrativi, poesie, fumetti, canzoni, video, illustrazioni o podcast su un tema a loro scelta, ma sempre ispirati dalle parole di D’Arrigo, e che potranno presentare al concorso.

Horcynus Orca diventa l’ispirazione per parlare di sé e del mondo

“Nel grande mare degli archivi di Fondazione Mondadori “Horcynus Orca” emerge come un iceberg. Le carte dell’autore e dell’editore, accumulate in vent’anni di fatica e impegno, ci hanno guidato nella costruzione di un programma molto articolato con cui coinvolgere scuole, docenti, ricercatori, artisti e nuovi lettori del capolavoro senza tempo di Stefano D’Arrigo, tanto amato dal suo amico Andrea Camilleri”, è quanto dichiarato da Paolo Verri, Direttore Generale, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

“La “Carovana dell’Orca” intende portare il capolavoro di D’Arrigo in giro per aule universitarie, spazi espositivi, sale cittadine, musei e acquari italiani, partendo da Udine e arrivando fino a Messina. Letture, conferenze, seminari, mostre, azioni teatrali e spettacoli musicali si alterneranno da marzo a ottobre coinvolgendo migliaia di lettori ai quali sarà chiesto di passare la parola in un’ideale carovana che attraverserà tutta Italia”, a dichiararlo è Giancarlo Alfano, Professore ordinario, Università degli Studi di Napoli Federico II.

“La letteratura come ponte tra mondi e culture: è questa da sempre la prospettiva privilegiata da Taobuk, che per la kermesse 2025 si concentrerà sui ‘confini’ quale cardine di riflessione. In questo contesto si colloca l’ampio approfondimento su “Horcynus Orca”, capolavoro che racchiude l’autentico paradigma del latino cum-finis, il limite comune, fisico e geografico, metaforico ed esistenziale. A separare e unire è qui il Mediterraneo, confine dinamico e fluido che lambisce la culla della civiltà occidentale. Trascorso mezzo secolo dalla prima edizione, il pensiero libero di Stefano D’Arrigo continua così a guidarci in una sorta di nostos omerico. In un’ottica non solo letteraria ma interdisciplinare, il festival simboleggerà questa odissea contemporanea nelle due installazioni gemelle di Mimmo Paladino che si fronteggeranno tra Scilla e Cariddi. E la racconterà al Teatro Antico di Taormina in uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Davide Livermore. Doveroso era infatti rendere omaggio allo scrittore messinese e alla sua opera-mondo con un progetto articolato, che vede agire in sinergia Taobuk e Fondazione Mondadori, impegnata in una titanica operazione editoriale per la quale desidero esprimere il più vivo apprezzamento al presidente Luca Formenton e al direttore Paolo Verri”, le parole di Antonella Ferrara, Presidente e direttore artistico,

Taobuk – Taormina International Book Festival.

Il palinsesto di Horcynus Orca 50

A partire dal 25 febbraio 2025, prendono il via una serie di iniziative, incontri, cicli, spettacoli e mostre a partire e intorno al mondo Horcynus Orca.

FEBBRAIO

25 febbraio 2025

MILANO | Laboratorio di Fondazione Mondadori | 18:00

Horcynus Orca 50

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori con BUR Rizzoli e Taobuk – Taormina Book Festival

Presentazione della nuova edizione di Horcynus Orca (BUR Rizzoli, 2025) e del palinsesto Horcynus Orca 50

Gennaio/febbraio 2025

NAPOLI | Università degli Studi di Napoli Federico II, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Scuola Superiore Meridionale

La linea dei due mari

A cura del prof. Giancarlo Alfano gennaio-febbraio: seminario di Allievi Ordinari e Dottorandi della Scuola Superiore Meridionale

A cura del prof. Giancarlo Alfano

MARZO

01 marzo 2025

MESSINA | La Gilda dei narratori – UBIK | 18:00

I 50 anni di Horcynus Orca

Con Giorgio Forni (docente di Letteratura Italiana all’Università di Messina)

modera il giornalista e scrittore Francesco Musolino

intervengono i professori Nicola Aricò e Giovanni Lombardo

legge Giulia Cavallaro, coordinatrice @cherazzadiGilda

06 marzo 2025

ROMA | Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

D’Arrigo a Roma

A cura di Daria Biagi, Andrea Cortellessa, Siriana Sgavicchia

Giornata di studi su D’Arrigo e il mondo artistico-letterario di Roma dal dopoguerra

A cura di Daria Biagi, Andrea Cortellessa, Siriana Sgavicchia Giornata di studi su D’Arrigo e il mondo artistico-letterario di Roma dal dopoguerra ROMA | Libreria Spazio 7 | 18:30

Presentazione di Horcynus Orca

A cura della prof. Siriana Sgavicchia

con Giorgio Vasta e Andrea Cortellessa

20-21 marzo 2025

FIRENZE | Gabinetto Vieusseux

La Carovana dell’Orca. Firenze per Stefano D’Arrigo

A cura di Riccardo Donati, in collaborazione con il DSU Federico II Le carte in tavola

Mostra documentaria a cura di Giancarlo Alfano e Fabio Desideri 20 marzo, 21:00, Sala Ferri, Palazzo Strozzi

Lettura scenica di passi scelti di Horcynus Orca da parte dell’attore Fulvio Cauteruccio 21 marzo, 9:00, Sala Ferri, Palazzo Strozzi

Abissi e stive. Il fondo D’Arrigo, il mare delle poetiche

Seminario di studi, presiede Anna Dolfi

A cura di Riccardo Donati, in collaborazione con il DSU Federico II

23 marzo-30 aprile 2025

MESSINA | Eventi diffusi

L’Orca in riva allo stretto. Letture darrighiane per il cinquantenario

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca Letture pubbliche di brani di Horcynus Orca nelle biblioteche comunali, scuole e piazze di Messina e provincia Concerto ispirato a Horcynus Orca

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca

APRILE

11 aprile 2025

MESSINA | Università degli studi di Messina

L’Orca in riva allo stretto. Letture darrighiane per il cinquantenario

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca Giornata di studi

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca

MAGGIO

8 maggio 2025

PERUGIA | Università per Stranieri di Perugia

I traduttori di Horcynus Orca

A cura della prof. Siriana Sgavicchia

Incontro con i traduttori di Horcynus Orca. Parteciperanno Moshe Kahn, Stephen Santarelli, Antonio Werli, Miguel A. Cuevas Gomez ed Enrico Terrinoni. Con Giancarlo Alfano e Gabriele Fresca

9-10 maggio 2025

MESSINA | Centro Horcynus Orca di Capo Peloro

L’Orca in riva allo stretto. Letture darrighiane per il cinquantenario

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca Spettacolo teatrale, progetto di Gabriele Casablanca, Luca D’Arrigo e Adriana Mangano

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca

14 maggio 2025

ARCAVACATA DI RENDE (Cosenza) | Università della Calabria Campus di Arcavacata

Horcynus Orca ad alta voce

A cura del prof. Giuseppe Lo Castro

Conferenza e letture di studenti nel Campus di Arcavacata e in città di Cosenza

15 maggio 2025

UDINE | Università di Udine e Scuola Superiore di Toppo Wassermann

L’incipit di Horcynus Orca: una lettura a più voci

A cura del prof. Tiziano Toracca

Con Lorenzo Cardilli, Virginia Bernardis, Paolo Cerutti, Dino Pavlovic, Tommaso Dal Monte, Giuseppe Pio Galetta, Angelica Ippolito

maggio 2025

MILANO | Laboratorio di Fondazione Mondadori

A cura della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e in collaborazione con La Casa della Poesia di Milano

Incontro dedicato a D’Arrigo poeta

GIUGNO

18-23 giugno 2025

TAORMINA | Taobuk – Taormina Book Festival Inaugurazione della mostra con i materiali d’archivio conservati in Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori Presentazione/premiazione del concorso dedicato alle scuole Vistocogliocchi Presentazione della nuova edizione Horcynus Orca edita da BUR Rizzoli 22 giugno, Teatro Antico di Taormina: Spettacolo a cura di Davide Livermore



OTTOBRE

Ottobre 2025

NAPOLI | Università degli Studi di Napoli Federico II, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Scuola Superiore Meridionale

La linea dei due mari

A cura del prof. Giancarlo Alfano ottobre: lezione di Gabriele Frasca e lettura di Luigi Lo Cascio

A cura del prof. Giancarlo Alfano

NOVEMBRE

Novembre 2025



MILANO | Laboratorio di Fondazione Mondadori

Laboratorio di Fondazione Mondadori Inaugurazione della mostra con i materiali d’archivio conservati in Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

Laboratorio di Fondazione Mondadori

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (FAAM) nasce alla fine degli anni settanta con l’intento di conservare e valorizzare la memoria del lavoro editoriale italiano del Novecento e dei suoi protagonisti, a partire dalle storie personali e professionali dei due editori e delle case editrici da loro fondate, Mondadori e il Saggiatore. In oltre quarant’anni FAAM ha progressivamente ampliato le sue aree di attività. A partire dal fondamentale ruolo nella conservazione e valorizzazione del patrimonio, costantemente acquisito negli anni, è promossa un’intensa produzione editoriale capace di raccontare la cultura e la storia dei mestieri del libro.

A questa si affiancano iniziative di formazione e divulgazione come il Master in Editoria, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e Associazione Italiana Editori, i progetti per le scuole e la partecipazione all’Associazione BookCity Milano, di cui FAAM è tra i membri fondatori, inoltre, dal 2024, FAAM ha rafforzato il patto di collaborazione con Mimaster Illustrazione. FAAM prosegue il suo impegno attraverso la promozione di incontri, manifestazioni e mostre, dedicandosi inoltre alla diffusione della cultura italiana nel mondo grazie a progetti integrati come Copy in Italy e Milan, a place to read, che hanno dato vita non solo a esposizioni itineranti e convegni, ma anche a risultati concreti come la nomina di Milano Città Creativa Unesco per la Letteratura. Oltre alla sede principale nel quartiere di Villapizzone a Milano, dal 2015 Fondazione Mondadori opera anche attraverso il Laboratorio – prima Laboratorio Formentini per l’editoria –, la sua sede nel cuore del quartiere di Brera, dove si organizzano corsi, convegni, reading ed eventi in collegamento con la rete della Città Creative Unesco per la Letteratura.

Taobuk – Taormina International Book Festival

Il Festival internazionale del libro Taobuk, fondato e diretto da Antonella Ferrara, si svolge a Taormina dal 2011 e ogni anno celebra la letteratura in dialogo con le arti e con le scienze. La manifestazione raccoglie i “sedimenti letterari” della città e guarda ad una storia che è frutto di un’agglomerazione di vissuti, tradizioni, eredità materiali e immateriali.Promosso dalla Regione Siciliana e forte del sostegno di più di 100 istituzioni ed aziende, Taobuk accoglie annualmente 200 ospiti da più di 30 Paesi del mondo, totalizzando oltre 45.000 presenze per edizione e annoverando nel suo storico 10 Premi Nobel, 3 Premi Goncourt, 4 Premi Pulitzer, 3 Premi Oscar.

Grazie alla media partnership con RAI Taobuk è l’unico festival letterario ad aver ideato e prodotto un format televisivo in onda sin dal 2016 dal Teatro Antico di Taormina, con la partecipazione di alcuni dei più autorevoli e apprezzati intellettuali e artisti sulla scena internazionale. La quindicesima edizione, in programma dal 18 al 23 Giugno, stimolerà una riflessione trasversale intorno al tema ‘Confini’, capace di unire fisico e metafisico, reale e virtuale, individui e società, limiti e opportunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.