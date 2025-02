Guerra Ucraina, Vance: “Zelensky parla male di Trump? Gli si ritorcerà contro”

StrettoWeb

“Trump vive nella disinformazione russa”. “Zelensky è un dittatore e ha fatto un lavoro terribile”. Botta e risposta rovente fra Zelensky e Trump che rischia di compromettere i rapporti Ucraina-USA nel già delicato equilibrio di poteri in atto per quanto concerne la guerra in Ucraina. J. D. Vance, vicepresidente USA, è intervenuto sulla questione consigliando al presidente ucraino che “sparlare di Trump in pubblico” gli si potrebbe ritorcere contro.

“L’idea che Zelensky farà cambiare idea al presidente sparlando di lui sui media pubblici… chiunque conosca il presidente vi dirà che è un modo atroce di trattare con questa amministrazione“, ha detto Vance durante un’intervista esclusiva nel suo ufficio di West Wing. Vance ha spiegato che Zelensky è stato mal consigliato negli ultimi 3 anni e gli è stato sempre detto che non ha mai sbagliato nulla nelle decisioni prese.

Il vicepresidente USA ha poi commentato la suddetta “disinformazione” di Trump, spiegando che, invece, si tratta semplicemente della visione “politica del Presidente degli Stati Uniti. Non si basa sulla disinformazione russa. Si basa sul fatto che Donald Trump sappia molto di geopolitica e ha una visione molto forte della situazione da molto tempo“.

