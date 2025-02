Guerra Ucraina, Johnson: “quando l’Europa smetterà di scandalizzarsi e aiuterà Trump?”

StrettoWeb

“Quando noi europei smetteremo di scandalizzarci per Donald Trump e inizieremo ad aiutarlo a porre fine a questa guerra?“. Attraverso “X” Boris Johnson, ex Primo Ministro della Gran Bretagna, ha esortato gli altri leader europei a smettere di osteggiare Donald Trump e a sostenerlo nel tentativo di mediare in favore della pace fra Russia e Ucraina. Johnson ha spiegato che le affermazioni di Trump, spesso provocatorie, sono invece mirate a stimolare una reazione concreta.

Johnson ha respinto le recenti affermazioni secondo cui l’indice di gradimento del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sarebbe crollato, affermando: “ovviamente il tasso di approvazione di Zelenskyy non è del 4%. In realtà i dati sono più o meno gli stessi di quelli di Trump“.

Johnson ha anche respinto le critiche alla decisione dell’Ucraina di non tenere elezioni durante la guerra, paragonando la situazione alla decisione della Gran Bretagna di sospendere le elezioni generali durante la seconda guerra mondiale. “Non ci sono state elezioni generali nel Regno Unito dal 1935 al 1945“.

L’Europa deve scongelare i beni russi

Boris Johnson ha sottolineato, inoltre, come l’Europa dovrebbe scongelare circa 300 miliardi di dollari di asset russi, per lo più detenuti in banche europee, e utilizzarli per sostenere l’Ucraina e compensare gli USA per gli aiuti militari.

“Gli USA possono vedere 300 miliardi di dollari di asset russi congelati, principalmente in Belgio. Si tratta di denaro che potrebbe e dovrebbe essere utilizzato per pagare l’Ucraina e compensare gli USA per il loro supporto“, ha affermato.

Secondo Johnson, gli USA sono sempre più frustrati con le nazioni europee, in particolare Belgio e Francia, per aver impedito lo sblocco dei fondi russi: “gli USA credono che Belgio, Francia e altri paesi stiano bloccando (i fondi). È assurdo. Dobbiamo fare sul serio e in fretta“.

