Guerra Gaza, Hamas cede e rilascia 3 ostaggi. Trump: “Israele dovrà…”

“Hamas ha appena rilasciato tre ostaggi da Gaza, tra cui un cittadino americano (Sagui Dekel-Chen, ndr). Sembrano essere in buono stato di salute! Ciò è diverso dalla loro dichiarazione della scorsa settimana in cui affermavano che non avrebbero rilasciato alcun ostaggio. Israele dovrà ora decidere cosa fare in merito alla deadline delle ore 12, oggi, imposta per il rilascio di tutti gli ostaggi. Gli Stati Uniti sosterranno la decisione che prenderanno!“. È quanto dichiarato sul social Truth dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo la liberazione di 3 ostaggi da parte di Hamas.

Hamas esorta gli Stati Uniti a fare pressioni su Israele

Hamas ha esortato gli Stati Uniti, che rivesto il ruolo di mediatore nell’accordo sulla tregua nella Striscia di Gaza, a garantire che Israele sia coerente con il rispetto dei patti riguardanti l’accordo per assicurare il rilascio degli ostaggi ancora detenuti nel territorio palestinese.

“Gli Stati Uniti devono costringere l’occupazione a rispettare l’accordo se hanno veramente a cuore la vita dei prigionieri“, ha dichiarato Hazem Qassem, portavoce di Hamas, in una dichiarazione rilasciata poco dopo la liberazione di tre ostaggi israeliani.

