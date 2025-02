Il grazie del Sindaco di Villafranca dopo l’infarto: l’abbraccio con la figlia diventa virale

StrettoWeb

“Questa immagine racchiude tutto. La gioia di essere ancora qui con ciò che è più importante, che accomuna credo la totalità degli esseri umani.” Con queste parole su Facebook Giuseppe Cavallaro, Sindaco di Villafranca Tirrena nel messinese, fa sapere di essere fuori pericolo. “Dopo giorni pesanti e difficili, lontano dagli affetti più cari e dalla mia Comunità, si torna a casa, ringraziando il Signore, che mi ha indicato la retta via e mi ha dato la lucidità di farmi rendere conto di cosa mi stesse accadendo.”

Il lungo post scritto dal letto dell’ospedale di Siracusa dopo l’infarto avvenuto la scorsa settimana, è soprattutto un ringraziamento ai tanti messaggi ricevuti. Ed è proprio questo post impreziosito dal tenero abbraccio con la figlia divenuto virale con migliaia di like e commenti per una storia che ha toccato la comunità. Dopo il malore il Sindaco è stato subito portato in ospedale e operato. Si era temuto il peggio. Oggi però le sue parole nel segno della gratitudine e della distensione fanno emozionare la sua comunità.

