Grande successo per la Regione Calabria a Casa Sanremo

“La Calabria è stata straordinaria protagonista a Casa Sanremo. Sono state giornate intense e molto proficue, promosse dall’assessorato Agricoltura, in cui abbiamo raccontato la Calabria attraverso le sue eccellenze enogastronomiche. Il nostro patrimonio, così ricco e variegato – continua – ha suscitato grande interesse ed entusiasmo verso i nostri prodotti che veicolano al meglio la nostra cultura, la nostra identità, la nostra straordinaria biodiversità ma anche la qualità delle nostre aziende. Le nostre produzioni, infatti, – evidenzia – attingono dalla migliore tradizione ma si stanno innovando in modo sapiente per conquistare nuovi mercati”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Domenico Giannetta, reduce dalla kermesse.

“In questo senso, la Regione sta facendo un grande lavoro nelle più prestigiose vetrine nazionali ed internazionali, e questo sforzo sta ottenendo ottimi risultati”. Giannetta conclude esortando i calabresi a votare per Brunori: “Stasera per la finale del Festival e dobbiamo concentrarci su Brunori che ha incantato l’Ariston con una canzone stupenda, con un testo che contiene una lettura poetica delle nostre radici. Dobbiamo sostenerlo e con il nostro voto portarlo sul podio. Quindi, forza Brunori!”.

