Grande successo per la Calabria a Casa Sanremo: promozione e valorizzazione del territorio

La Calabria ha avuto un ruolo di primo piano a Casa Sanremo Bazr, dimostrando ancora una volta la sua capacità di raccontarsi attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, culturali e artistiche. Un’importante occasione di visibilità e di promozione territoriale, che ha visto la partecipazione dell’Onorevole Consigliere Regionale Domenico Giannetta alla trasmissione “L’Italia in vetrina” condotta dalla giornalista Grazia Serra.

Durante l’intervento, l’Onorevole Giannetta ha sottolineato l’immagine di una Calabria attiva, positiva e dinamica, capace di scrollarsi di dosso vecchi stereotipi e di proporsi come una terra ricca di risorse e opportunità. Un percorso di valorizzazione che sta dando frutti concreti, grazie al lavoro congiunto tra istituzioni, tecnici e operatori del settore. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Dipartimento Agricoltura e a tutti i tecnici e dirigenti presenti a Casa Sanremo Bazr, nonché all’Onorevole Gianluca Gallo, che ha sostenuto l’iniziativa, consentendo alla Calabria di avere uno spazio significativo all’interno della kermesse sanremese.

Uno dei momenti più rappresentativi è stata la cena presso il Roof Gambero Rosso, dove la patata della Sila è stata protagonista di un piatto d’autore, preparato dagli chef del Gambero Rosso. Un’occasione per valorizzare e far conoscere le eccellenze agroalimentari calabresi, che hanno riscosso grande apprezzamento tra gli ospiti.

Ma Casa Sanremo non è solo gastronomia: è anche un luogo di incontro, confronto e costruzione di nuove sinergie. L’Onorevole Giannetta ha avuto modo di dialogare con il Ministro della Salute, oltre che con colleghi di altre regioni, con l’obiettivo di rafforzare reti di promozione e collaborazione per la Calabria. La presenza alla manifestazione sanremese ha dimostrato che il Festival non è solo musica, ma anche una piattaforma di contenuti e valori che possono contribuire alla crescita del territorio.

Durante la settimana, Giuseppe Greco ha condotto il programma In primo piano – Speciale Sanremo, ospitando il maestro Michele Affidato, icona del Festival da 18 anni, noto per i suoi premi artistici e per la promozione dell’arte orafa calabrese. Al suo fianco, lo chef Pietro Tangari, che ha portato in scena uno show cooking con una speciale focaccia ripiena, esaltando ancora una volta i sapori della regione.

La Calabria ha brillato anche sul piano musicale grazie alla partecipazione dell’Istituto Musicale Donizetti di Mirto Crosia, che ha portato sul palco la giovane artista Gioia Curti, mentre Maria Vittoria e il papà Gianni hanno dato voce alla tradizione musicale del Sud. La loro esibizione si è svolta alla presenza del Consigliere Giannetta, del Presidente di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, che hanno avuto modo di confrontarsi su nuovi progetti futuri.

Il Presidente Russolillo si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto in questi anni dalla GG Eventi guidata da Giuseppe Greco che da 18 anni raccoglie e promuove le eccellenze calabresi. Per celebrare i successi di questa edizione, si è dato appuntamento per il prossimo 28 febbraio 2025 presso il ristorante Pedros a Cariati, dove si terrà una cena di gala per raccontare e condividere con il territorio il percorso intrapreso e i risultati raggiunti. Un’occasione per far rivivere in piccolo lo spirito di Casa Sanremo e gettare le basi per le future iniziative di promozione territoriale.

La Calabria, con la sua cultura, i suoi sapori e la sua capacità di fare rete, ha dimostrato ancora una volta di poter essere protagonista su un palcoscenico nazionale ed internazionale.

