Giro Handbike 2025, svelato il percorso: grande partenza da Reggio Calabria | INFO

StrettoWeb

La 15^ edizione del Giro Handbike è stata presentata oggi a Milano nella sala stampa del Palazzo di Regione Lombardia. Grande attesa ed emozione per la novità assoluta della edizione targata 2025: la partenza il 30 marzo dal Lungomare di Reggio Calabria che per la prima volta ospita il Giro Handbike. In un abbraccio all’Italia, il Giro Handbike dopo la Calabria attraverserà il Veneto, la Lombardia e il Friuli, per concludere con la finalissima in Puglia, a Bari.

Il calendario delle tappe della 15^edizione del Giro Handbike

30 marzo REGGIO CALABRIA

11 maggio a NOVENTA DI PIAVE

1 giugno BASIGLIO

22 giugno SEREGNO

13 luglio MONFALCONE

14 settembre PIOLTELLO

12 ottobre BARI

Le dichiarazioni di Fabio Pennella

Fabio Pennella Presidente SEO a.s.d. Comitato organizzatore del Giro Handbike esprime “Un sincero ringraziamento al Presidente del CIP Calabria, Antonello Scagliola, per la straordinaria collaborazione e per aver creduto, sin dal primo momento, nella possibilità di ospitare la prima grande partenza del Giro d’Italia di Handbike in una città meravigliosa come Reggio Calabria” e dichiara “Questa partenza dal Sud è per noi particolarmente significativa: il Giro Handbike, infatti, non è solo una competizione sportiva, ma un viaggio che unisce l’Italia, da nord a sud, attraverso i valori dell’inclusione, dello sport e della promozione territoriale. Un ringraziamento altrettanto sentito va a tutte le amministrazioni comunali delle città di tappa che hanno scelto di accogliere con entusiasmo la nostra manifestazione. Grazie al loro sostegno, il Giro d’Italia di Handbike continua a rappresentare una straordinaria occasione per raccontare, attraverso lo sport, la bellezza e la ricchezza del nostro Paese”.

Le dichiarazioni di Federica Picchi

Federica Picchi Sottosegretario con delega a Sport e Giovani sottolinea che “Regione Lombardia è da sempre vicina allo sport paralimpico e al suo straordinario valore sociale. Il Giro Handbike è un simbolo di resilienza e competizione, un evento che valorizza gli atleti e che rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa abbattere ogni barriera. Siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione e di contribuire alla diffusione di iniziative che promuovono lo sport per tutti”.

Presenti numerose autorità civili e dello sport tra i quali Luca Santambrogio Presidente della Provincia, Marina Romanò Consigliere della Provincia Monza Brianza; Cordiano Dagnoni, Presidente Federazione Ciclistica Italiana, Stefano Pedrinazzi Presidente FCI Lombardia; Pierangelo Santelli Presidente CIP Lombardia; Claudio Pedrazzini Vice Presidente CONI Lombadia; Debora Orso Presidente Commissione Ciclismo Paralimpico FCI; Zelica Corradin Componente Commissione ParaCiclismo FCI, nonché i rappresentanti dei comitati tappa.

Le dichiarazioni di Cordiano Dagnoni

Cordiano Dagnoni Presidente Federazione Ciclistica Italiana dichiara: “È con profonda ammirazione e gratitudine che saluto la quindicesima edizione del Giro d’Italia di Handbike. Con il passare degli anni, questa manifestazione ha acquisito una maturità tale da diventare un punto di riferimento internazionale, contribuendo in modo significativo a favorire l’integrazione e a far conoscere il ciclismo paralimpico in tutte le sue espressioni. Un plauso agli organizzatori che in questa edizione sono riusciti a percorrere la Penisola per intero, legando con un racconto comune diverse realtà del nord e del sud. Anche per questo desidero esprimere un sentito ringraziamento alla SEO ASD, alla sua instancabile dirigenza, in particolare al Presidente Fabio Pennella e a tutto il suo gruppo di lavoro. Senza il loro impegno e dedizione, questo evento straordinario non sarebbe possibile. Un ringraziamento va anche ai partner e agli enti locali che contribuiscono alla realizzazione di questo evento, il cui supporto è fondamentale per il successo del Giro d’Italia di Handbike. Auguro a tutti i partecipanti di vivere questa esperienza con entusiasmo e di riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio del proprio percorso sportivo. Che questo Giro d’Italia di Handbike 2025 possa essere un successo sotto ogni punto di vista.”

Le dichiarazioni di Giovanni Malagò

“Una manifestazione nel segno del ciclismo paralimpico e del significato che sa esprimere attraverso i protagonisti che l’onorano. Il Giro Handbike rinnova la propria tradizione vincente celebrando la quindicesima edizione di una manifestazione entrata nel cuore degli appassionati, come eloquente esempio di promozione dei valori che rendono grande il movimento”, così Giovanni Malagò Presidente Coni.

Juliana Moreira testimonial del Giro Handbike

Testimonial della 15^ edizione del Giro Handbike è Juliana Moreira, modella, showgirl e conduttrice televisiva che così dichiara: “Sono super super felice ed emozionata di poter dare il mio piccolo contributo per Il Giro Handbike. Per me lo sport è energia, libertà e inclusione, e vedere atleti incredibili superare ogni ostacolo con passione e determinazione è una gioia immensa ed un esempio per tutti noi. È per me un onore essere parte di qualcosa che cambia la vita di tante persone, regalando sorrisi e tanta speranza!”.

Protagonisti indiscussi anche della 15^ edizione del Giro Handbike le atlete e gli atleti che gareggeranno nelle sette tappe per meritarsi le ambite maglia rosa STELLANTIS AUTONOMY, maglia rossa per il fast team G3 Officine meccaniche, maglia bianca per il migliore atleta più giovane in gara e maglia nera PMP.

Le maglie del Giro Handbike, ideate da Damiano Rizzo ispirandosi all’antica arte giapponese (kintugi) di riparare gli oggetti rotti con l’oro e alla teoria del triangolo di Sierpinski, un celebre frattale matematico, rappresentano il modo in cui percepiamo la vita, non solo come eventi isolati ma come parte di un ciclo continuo, dove ogni crepa e ogni riparazione aggiunge valore e bellezza alla complessità della vita stessa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.