Giornata delle periferie: Catania ottiene 25 mila euro dal Governo

Su sollecitazione del gruppo consiliare al Comune di Catania di Forza Italia, guidato dal Capogruppo Piermaria Capuana e composto da Giovanni Petralia, Milena Monteleone, Melania Miraglia, Riccardo Pellegrino e Gerry Barbagallo, il Comune di Catania ha ottenuto, grazie all’onorevole Alessandro Battilocchio, già venuto a Catania per visitare le periferie urbane, un fondo di 25 mila euro da destinare alla realizzazione di iniziative per la realizzazione anche a Catania della Giornata nazionale delle Periferie urbane.

“Sono particolarmente grato al Governo Meloni e all’Onorevole Battilocchio – dichiara il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Catania, Piermaria Capuana – per aver inserito Catania tra le quattro città metropolitane che beneficeranno nel 2025 di un fondo atto a realizzare iniziative a sostegno delle Periferie. In legge di bilancio infatti, con un ordine del giorno a sua prima firma, è stato assegnato al comune di Catania un fondo 25 mila euro per organizzare iniziative inerenti la giornata nazionale delle periferie urbane di cui alla legge 5 novembre 2014 numero 170. Insieme al Sindaco Enrico Trantino, valuteremo e ci attiveremo per portare avanti quanto andrà fatto per realizzare al meglio, questo importante momento di confronto”.

Ricordiamo che la “Giornata nazionale delle Periferie” , prevista per il 24 giugno, è stata istituita nel novembre 2024 in seguito alla approvazione della legge 170 a prima firma dell’ onorevole Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie. Un importante riflettore sulle periferie, per fare luce sugli interventi in corso e sui progetti da portare avanti.

