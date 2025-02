Giornata Nazionale del Braille: le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Messina

StrettoWeb

Oggi, 21 febbraio, si celebra in tutto il Paese la Giornata Nazionale del Braille. Anche il Comune di Messina ha manifestato e condiviso le iniziative promosse in città dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione Messina, finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate alla disabilità visiva per promuovere una cultura dell’inclusione e dell’accessibilità. Per l’occasione, si è tenuto stamani a palazzo Zanca, un incontro dell’Amministrazione del sindaco Federico Basile, cui hanno preso parte l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata e la presidente della Messina Social City Valeria Asquini, con l’UICI ME rappresentata da Martina Mannino e Maurizio Gemelli rispettivamente, assistente sociale e consigliere. Obiettivo del confronto non è stato soltanto un momento celebrativo della giornata, dedicata a promuovere l’importanza e l’attualità del Braille, ma soprattutto dare visibilità alla tematica attraverso il coinvolgimento della comunità cittadina ad un evento esperienziale che si terrà il 24 marzo prossimo a villa Dante.

Le parole di Cannata

“La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di attuare azioni volte a rendere Messina sempre più inclusiva. A tal fine – evidenzia l’assessore Cannate – in sinergia con l’UICI ME, si è determinato di promuovere il sistema Braille in tutte le sue molteplici declinazioni, che vanno ben oltre la scuola, e diffonderlo come strumento per una autentica inclusione sociale”. “Con questa motivazione in collaborazione con la Messina Social City, il 24 marzo, siamo lieti– continua l’Assessore – di organizzare a villa Dante, un evento esperienziale con una giornata che rappresenta il prosieguo dell’odierna, aperta a tutti, scuole, famiglie e cittadini all’insegna dell’inclusione, incentrata sullo svolgimento di attività che coinvolgeranno persone vedenti e non vedenti con l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere i valori della solidarietà per rendere la nostra comunità accessibile a tutti, nonché garantire a coloro che sono in difficoltà o disabilità di costruire il proprio futuro senza alcun tipo di barriera”.

Le parole di Asquini

“I partecipanti all’evento, avranno la possibilità – spiega la presidente Asquini – di provare giochi e strumenti, progettati proprio per favorire l’interazione tra persone vedenti e non vedenti. In particolare, saranno messi a disposizione: tris tattile, domino tattile, dama tattile, carte da gioco uno braille, gioco dell’oca magnetico e braille, album da disegno tattile con piano in gomma, carte da gioco francesi con braille, carte da gioco piacentine e napoletane con braille. Il materiale necessario alla realizzazione dell’iniziativa fornito, a cura del Comune, nell’ambito delle attività progettuali di IncludiME, finanziato dal PON Metro Plus 2021-2027, rimarrà a disposizione del nostro centro polifunzionale E-Si-Sto di villa Dante, al fine di accrescere la sua funzione di centro educativo e di socializzazione, nonchè inclusiva”.

Al termine dell’incontro i rappresentanti dell’UICI ME intervenuti, nel ringraziare l’Amministrazione comunale per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti delle persone con disabilità visiva, hanno manifestato altresì, la loro disponibilità a contribuire attivamente alla promozione di iniziative volte a promuovere una comunità più inclusiva e accessibile.

