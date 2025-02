Gioiosa Ionica: un preoccupante taglio di alberi minaccia l’Ecosistema Locale

StrettoWeb

Negli ultimi giorni, un’azione che ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini di Gioiosa Ionica è diventata protagonista: l’amministrazione comunale ha deciso di abbattere una vasta quantità di alberi, in particolare i pini che da decenni rappresentano una delle caratteristiche distintive del paesaggio locale. Questi alberi, che hanno accompagnato la crescita del paese, sono simbolo di una tradizione che rischia di essere cancellata, secondo la minoranza consiliare, e il loro taglio desta interrogativi importanti sul rispetto dell’ambiente e sull’equilibrio ecologico del territorio.

Fino a poco tempo fa, l’idea che circolava era che l’amministrazione stesse intervenendo solo sugli alberi malati, per motivi di sicurezza e per proteggere la salute dei cittadini. Ha sorprendere la comunità è stato il fatto che non si trattava solo di alberi malati, ma di una vasta eliminazione che ha coinvolto piante sane e vitali.

