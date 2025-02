Gioiosa Jonica, i consiglieri di minoranza: “la maggioranza ammetta i propri errori”

StrettoWeb

“Il gruppo di minoranza “Costruire insieme” vuole ancora un volta porre l’attenzione sull’insensibilità dell’Amministrazione Comunale nei confronti della cittadinanza, e quindi evidenziare che le aliquote IMU hanno subito un aumento notevole al contrario di quello che dicono nel comunicato del 25/02/2025, dal 9,6 per mille al 10 per mille, non è una nostra invenzione ma è quello che purtroppo la maggioranza ha approvato nella seduta del consiglio comunale del 20/02/2025“, è quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali di opposizione. “Inoltre vogliamo ribadire altra incongruenza molto importante sulla stangata delle aliquote IMU 2025,ed evidenziare, quella che riguarda i terreni agricoli, per i quali è prevista l’esenzione soltanto per i fogli catastali n. 1 e n. 5, in pratica dalla Località Cessarè in su nelle montagne, per cui, da Cessarè fino ai confini di Marina di Gioiosa Ionica l’aliquota prevista per il 2025 è del 10 x mille, sull’errato presupposto della Circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993, quale paese parzialmente montano“, rimarca la nota.

“Modifica al Mef”

“A questo punto, riteniamo doveroso fare un’ulteriore addebito ai colleghi della maggioranza che non si sono mai preoccupati anche tramite l’aiuto del Segretario comunale di proporre una modifica al MEF, tenuto conto che i comuni rivieraschi di Marina di Gioiosa Ionica, Siderno e Roccella come pure Mammola, Martone e San

Giovanni di Gerace che si trovano nella stessa altitudine rispetto al mare (quelli più vicini a noi), il loro territorio agricolo è considerato nella predetta Circolare interamente montano, per cui sono totalmente esenti dall’IMU. Per quanto riguarda la nostra affermazione sulle feste e passerelle quasi private non voleva assolutamente essere presa come un’offesa, ma voleva solo evidenziare la cattiva gestione in diversi casi dei soldi publici,ed in particolare riferimento a quelle manifestazioni estive svolte sulla “ (Ex)Pineta Rubina”, con investimenti davvero

importanti, ma effettivamente gestiti e organizzati male al punto di rimanere attività inconclusive e/o di partito ,e questo lo dimostra la scarsità di affluenza che c’è stata“, evidenzia la nota.

“Quando si organizzano attività del genere dove gli investimenti sono importanti, se non si è capaci, bisogna avere l’umiltà di far intervenire gli specialisti del settore. Solo questo voleva dire la nostra affermazione, quindi quello che ci fa onore è principalmente tutelare gli interessi di tutti i cittadini. Concludiamo dicendo che in una buona amministrazione, è fondamentale che la maggioranza tenga conto della minoranza e cerchi sempre di renderla partecipe della situazione comunale. Solo così si può garantire una governance inclusiva e rappresentativa. Coinvolgere le diverse voci e opinioni permette di affrontare le sfide in modo più efficace e di costruire un senso di comunità e collaborazione. È essenziale promuovere un dialogo aperto e un confronto costruttivo, affinché tutti i cittadini si sentano ascoltati e valorizzati“, conclude la nota.

