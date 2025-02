Giallo in Calabria: trovati due uomini morti nelle rispettive abitazioni, ipotesi overdose

StrettoWeb

I cadaveri di due uomini di 46 anni e 39 anni di cui non si conoscono le generalità sono stati trovati a Falerna, sulla fascia tirrenica lametina. Una terza persona si troverebbe in ospedale. Secondo le prime notizie, i due cadaveri erano nelle loro rispettive abitazioni e pare che avrebbero trascorso la serata di ieri insieme. Al momento sono ignote le cause dei decessi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini sulle quali c’è uno stretto riserbo.

Due uomini morti, sui corpi nessun segno di violenza

Sui corpi dei due uomini trovati morti nelle rispettive abitazioni non sono stati trovati segni evidenti di una morte violenta. E’ quanto si è appreso in ambienti investigativi. Negli appartamenti dei due uomini, situati a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, non sono state trovate tracce di sangue e sui corpi non c’erano ferite o lesioni. Sul posto si trova attualmente il medico legale per un primo esame esterno dei corpi.

Due uomini morti, ipotesi decessi per overdose

Potrebbero essere morti per un’overdose i due uomini di 46 e 39 anni i cui cadaveri sono stati trovati nelle rispettive abitazioni a Falerna, nel lametino. L’ipotesi ha cominciato a circolare alla luce di quanto accaduto al terzo uomo che, dalle prime ricostruzioni fatte, avrebbe trascorso la serata di ieri con le vittime. L’uomo si trova attualmente nell’ospedale di Lamezia Terme dove è stato ricoverato dopo avere accusato un malore che, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato provocato proprio da un’assunzione di stupefacenti. L’uomo dovrebbe essere sentito a breve dai carabinieri che sperano di ottenere da lui indicazioni per fare luce su quanto accaduto e risalire alla causa dei decessi.

