Germania, nasce un nuovo servizio di consulenza contro le teorie del complotto

Prende il via in Germania il servizio di consulenza nazionale “Beratungskompass Verschwörungsdenken”, una nuova iniziativa destinata a chiunque sia colpito o preoccupato dalla diffusione delle teorie del complotto. Questo centro è parte di un progetto finanziato dal Ministero federale per la Famiglia, gli Anziani, le Donne e i Giovani (BMFSFJ) e dal Ministero dell’Interno e della Patria (BMI), nell’ambito del programma federale “Demokratie leben!”, attivo dal marzo 2024.

Le parole del Ministro Faeser

Il ministro dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “le teorie del complotto si accompagnano a menzogne e disinformazione, diffuse con l’intento di dividere la nostra società e minare la fiducia nella scienza indipendente, nei media liberi e nelle istituzioni democratiche. Queste narrazioni possono condurre a ideologie estremiste e spingere alcune persone a compiere atti di violenza. In particolare, le teorie del complotto a sfondo antisemita sono particolarmente diffuse. Spesso, sono i membri della famiglia, gli amici o gli insegnanti a notare per primi la propagazione di tali narrazioni, ma il dialogo risulta difficile, poiché chi ne è coinvolto rifiuta di ascoltare argomentazioni razionali. Per questo motivo, la creazione di un servizio di consulenza a livello nazionale rappresenta un elemento chiave nella lotta globale contro l’estremismo e la disinformazione”.

La riflessione del ministro Paus

Il ministro per la Famiglia, Lisa Paus, ha evidenziato: “le teorie del complotto non solo avvelenano la nostra democrazia, ma causano anche forti tensioni all’interno delle famiglie, tra amici e colleghi. Con il nuovo servizio di consulenza, per la prima volta offriamo un punto di riferimento accessibile a tutti coloro che cercano aiuto. Dopo un primo colloquio confidenziale, i richiedenti saranno indirizzati verso centri di supporto specializzati presenti sul territorio. In questo modo, aiutiamo concretamente chi ne ha bisogno e rafforziamo la prevenzione contro i pericoli crescenti del pensiero complottista”.

