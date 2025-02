Gerace: la Perla dello Ionio brilla alla BIT di Milano

StrettoWeb

Gerace Sogno Normanno si conferma una meta emergente nel panorama turistico italiano, distinguendosi per il suo modello di turismo sostenibile, il rispetto dell’ambiente e l’autenticità della sua offerta. Alla BIT di Milano, la Perla dello Ionio ha catturato l’attenzione del pubblico grazie al suo innovativo catalogo di esperienze “Siamo Tutti Ruggero”, che raccoglie 50 attività autentiche, altamente appetibili per un mercato sempre più esigente alla ricerca di esperienze immersive e di valore.

Nel corso della fiera, il Comune di Gerace ha organizzato due incontri nell’Agorà Calabria, durante i quali sono stati presentati gli strumenti digitali messi in campo per valorizzare il borgo e rendere l’esperienza di visita ancora più coinvolgente. Tra le principali innovazioni illustrate:

– L’Ologramma di Ruggero il Normanno, che arricchisce la narrazione storica del borgo;

– La virtualizzazione dei principali monumenti, per una fruizione interattiva e accessibile a tutti;

– Il gemello virtuale in VR, che permette di esplorare Gerace in un ambiente immersivo;

– Le mappe ludiche interattive, per un’esperienza di scoperta dinamica e coinvolgente;

– La Web AR, che consente di approfondire i punti di interesse del borgo attraverso podcast e contenuti virtuali;

– Le strategie di comunicazione digitale, tra cui invasioni digitali, fam trip, un’intensa attività sui social network e una piattaforma di contenuti dedicata.

Il secondo incontro si è focalizzato sul tema dell’attrattività dei borghi, evidenziando come queste realtà rappresentino un elemento chiave della nuova domanda turistica. I borghi non sono solo mete di viaggio, ma veri e propri scrigni di storia, tradizioni e autenticità che rispondono al crescente desiderio di esperienze immersive e di qualità. La loro capacità di coniugare il passato con l’innovazione li rende destinazioni sostenibili e sempre più apprezzate dai viaggiatori in cerca di un turismo lento e consapevole. Gerace, in particolare, con il suo modello di sviluppo basato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e l’uso di tecnologie avanzate, si pone come esempio di eccellenza nel panorama nazionale.

Gerace, inoltre, si distingue per il suo ruolo di capofila nel progetto CIS “Svelare Bellezza”, un’iniziativa che mira a replicare il modello di valorizzazione turistica del borgo nei comuni circostanti di Antonimina, Locri, Portigliola e Siderno. Questo progetto rafforza ulteriormente la posizione di Gerace come punto di riferimento nel turismo esperienziale e innovativo, con un impatto positivo sull’intero territorio.

La partecipazione alla BIT di Milano ha confermato l’interesse crescente verso Gerace, testimoniando come il borgo sia sempre più riconosciuto come destinazione di eccellenza, capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità in un’unica, straordinaria esperienza di viaggio.

