Gerace, Galluzzo contro Lizzi sull’ospedale di comunità

“Sull’iter relativo all’ospedale di Comunità di Gerace leggiamo di meriti rivolti a chi, nel corso degli anni, invece di assumersi le responsabilità politiche e amministrative, si è sempre defilato con molta classe. Quel metodo viene oggi premiato da chi non conosce o, cosa ancora più grave, non vuole conoscere quali siano state le grandi battaglie di civiltà che sono state portate avanti con forza e coraggio dal sindaco Giuseppe Pezzimenti e dal sottoscritto”. È quanto afferma Salvatore Galluzzo, capogruppo di “Rinnovamento Geracese”, che risponde a stretto giro alle dichiarazioni divulgate dal sindaco di Gerace, Rudi Lizzi, che in una nota “manifesta anche particolare apprezzamento, per il costante e silenzioso lavoro fin qui svolto, a Giuseppe Varacalli”, Capogruppo consiliare Maggioranza con delega alla Sanità nonché Pres. Reg.le Federsanità Anci Calabria il quale, “con riconosciuta competenza ed instancabile impegno, ha seguito tutte la varie tappe dell’importante iter”.

