Game Over? Vita dopo la morte di Internet? O disagio globale?

StrettoWeb

di Alessio Marrari – E se una mattina ci svegliassimo e il nostro telefono non funzionasse più? Se internet fosse improvvisamente scomparso, senza alcun preavviso? Nessun messaggio, nessuna email, nessun social network. Il mondo intero si fermerebbe, incapace di reagire all’istante. All’improvviso, tutto quello che davamo per scontato non esisterebbe più. Non potremmo comunicare con gli amici e i familiari in tempo reale, le banche non potrebbero elaborare transazioni online, gli e-commerce cesserebbero di esistere, e intere economie basate sulla digitalizzazione andrebbero in crisi. La dipendenza dalla tecnologia diventerebbe evidente nel caos generale.

Persone spaesate

Le persone uscirebbero in strada, spaesate, abituate a cercare risposte immediate su Google e social network. Le notizie dovrebbero tornare ai mezzi tradizionali, come giornali e TV, ma molti non saprebbero più a chi affidarsi per ricevere informazioni aggiornate. Senza GPS, orientarsi nelle città sarebbe una sfida, e senza sistemi digitali, servizi essenziali come la sanità e la logistica subirebbero gravi rallentamenti.

Le aziende digitali crollerebbero

Le aziende digitali crollerebbero, mentre settori tradizionali come l’editoria e il commercio locale potrebbero paradossalmente trarne beneficio. Tuttavia, il costo umano sarebbe incalcolabile: miliardi di persone dovrebbero reimparare a vivere senza la rete. Tornerebbero le file alle poste, l’uso delle mappe cartacee, le telefonate dai telefoni fissi. Alcuni riscoprirebbero il piacere delle interazioni reali, mentre altri si sentirebbero completamente smarriti.

Nel lungo periodo, la società dovrebbe adattarsi a un nuovo equilibrio. Senza internet, la comunicazione tornerebbe ad avere ritmi più lenti, le relazioni sarebbero più autentiche e meno mediate da schermi e notifiche. Ma il progresso tecnologico è irreversibile: il desiderio di riconnettersi e ricostruire una rete globale rimarrebbe forte? La vera domanda non sarebbe se potremmo sopravvivere senza internet, ma quanto tempo impiegheremmo a ricrearlo da zero.

Un mondo improvvisamente privato di internet e degli smartphone è un concetto tanto affascinante quanto inquietante

L’idea di un mondo improvvisamente privato di internet e degli smartphone è un concetto tanto affascinante quanto inquietante. La nostra esistenza quotidiana è così profondamente intrecciata con il digitale che ipotizzare la sua scomparsa richiede un’analisi attenta delle conseguenze immediate e a lungo termine. Ma una domanda sorge spontanea: sarebbe davvero un disastro irreversibile o potremmo adattarci e scoprire nuovi equilibri?

Nei primi momenti senza internet, il mondo moderno entrerebbe in crisi. Il panico dilagherebbe tra le persone, soprattutto tra coloro che dipendono interamente dai dispositivi digitali per lavorare, comunicare e organizzare la propria vita. Aziende, governi e infrastrutture vitali subirebbero un colpo devastante: il sistema bancario si bloccherebbe, il commercio elettronico collasserebbe e persino i trasporti e i servizi pubblici andrebbero in tilt.

Molte persone non saprebbero più come svolgere attività di base

Molte persone non saprebbero più come svolgere attività di base, come trovare un indirizzo senza Google Maps, pagare senza carte di credito o semplicemente mettersi in contatto con un amico senza un’app di messaggistica istantanea. Il livello di dipendenza dalla tecnologia sarebbe sotto gli occhi di tutti, lasciando molti in uno stato di paralisi e incertezza.

Dopo il caos iniziale, gli esseri umani, per loro natura resilienti, troverebbero il modo di adattarsi. Tornerebbero in uso strumenti e pratiche che ormai sembravano appartenere al passato: mappe cartacee, telefoni fissi, pagamenti in contanti, lettere scritte a mano. I media tradizionali, come radio e giornali cartacei, riacquisterebbero importanza come fonti di informazione primaria.

Senza la costante distrazione dei social network, le persone potrebbero riscoprire la comunicazione diretta e le interazioni faccia a faccia. La produttività in alcuni settori potrebbe perfino aumentare, senza le continue notifiche a interrompere il lavoro.

La mancanza di internet avrebbe anche effetti negativi

Tuttavia, la mancanza di internet avrebbe anche effetti negativi: il progresso scientifico e tecnologico subirebbe un drastico rallentamento, i collegamenti internazionali diventerebbero più difficili e molte economie digitali crollerebbero. Il mondo diventerebbe più locale, meno interconnesso e, per certi versi, più lento.

Se un evento simile dovesse mai verificarsi, potrebbe rappresentare un’opportunità per rivedere il nostro rapporto con la tecnologia. Forse, anziché dipendere in modo assoluto dal digitale, potremmo imparare a usarlo con maggiore consapevolezza, bilanciando la velocità e la comodità della rete con il valore delle esperienze reali.

In un mondo ipoteticamente privo di internet, alcuni aspetti della società moderna migliorerebbero, ma il costo sarebbe altissimo. Piuttosto che chiederci se potremmo sopravvivere senza la rete, dovremmo interrogarci su come renderla più sostenibile, etica e meno invasiva nelle nostre vite. Solo così potremmo evitare di trovarci un giorno di fronte a un mondo impreparato alla sua improvvisa scomparsa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.