Il GAL Valle del Crati valorizza la Filiera del Nocciolo | INFO

La nocciola calabrese è un’eccellenza del patrimonio di biodiversità agricola e rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per il territorio e per i corilicoltori di una filiera che può coniugare le tradizioni del passato all’innovazione di un settore in crescita. A tal riguardo, il GAL Valle del Crati, nell’ambito dell’Intervento 1.2.1 – progetto “Agricoltura Informata” III° Stralcio, presenterà un calendario di attività informative a supporto della Filiera del Nocciolo, con forum ed eventi in campo di prossima realizzazione finalizzati ad un trasferimento di conoscenze e innovazioni riguardanti le nuove tecniche di coltivazione, conservazione e trasformazione.

L’evento di pubblicizzazione si terrà venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 16.00, presso la sede del GAL Valle del Crati, sito in Via Carlo Alberto dalla Chiesa a Rose (CS), con la partecipazione della presidente del GAL, Rosaria Amalia Capparelli, e del direttore Pierfranco Costa.

L’incontro, moderato dal giornalista enogastronomico Valerio Caparelli, dopo gli interventi introduttivi registrerà le dettagliate illustrazioni dei due esperti chiamati a condurre gli eventi informativi, Maria Di Vasto e Dmitry Reda, a cui si legherà in chiusura l’intervento in remoto dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

Il calendario degli appuntamenti programmati prevede la sequenza di quattro forum, che si terranno presso la sede del GAL Valle del Crati con la conduzione dell’esperto Dmitry Reda, e di due incontri in campo, tenuti dalla dott.ssa Maria Di Vasto e dal Dott. Dmitry Reda.

Il primo forum, che si terrà venerdì 28 febbraio dalle ore 16.00, affronterà il tema “La potatura: potatura di formazione, potatura di produzione, potatura di ringiovanimento e gestione dei residui di potatura”.

Il secondo forum verterà su “La progettazione del noccioleto: lavorazione di preparazione del terreno, la concimazione di fondo, scelta delle tipologie di piante, messa a dimora delle piante, impianto d’irrigazione e infrastrutture, la difesa del noccioleto dagli animali selvatici” e si terrà alle ore 16.00 di lunedì 10 marzo.

Il terzo forum, previsto alle ore 16.00 di lunedì 17 marzo, affronterà il tema “Tecniche e metodi di coltivazione: la concimazione nella fase giovanile e nel periodo di maturità del noccioleto, la difesa fitosanitaria a basso impatto nella produzione integrata del nocciolo, l’uso delle trappole e modelli predittivi, la produzione integrata volontaria, la produzione biologica (metodi di difesa e di produzione biologica del nocciolo), meccanizzazione delle attività di coltivazione”.

Il quarto e ultimo forum del Dott. Reda, programmato per le ore 16.00 di venerdì 4 aprile, affronterà “La fase di raccolta e lavorazione delle nocciole in guscio: livellamento del suolo e gestione del cotico erboso, gestione dei polloni, la meccanizzazione della raccolta, raccolta e trasporto del prodotto presso l’impianto di lavorazione, il campionamento e la valutazione merceologica, pulizia, essiccazione e stoccaggio delle nocciole in guscio”.

Il primo incontro in campo, che si terrà il prossimo lunedì 3 marzo, tratterà “La potatura: potatura di formazione, potatura di produzione, la potatura di ringiovanimento, gestione dei residui di potatura”.

Il secondo incontro in campo, che avrà luogo il prossimo venerdì 11 aprile, alle ore 16.00, presso la sede del GAL Valle del Crati, tenuto dall’esperta Maria Di Vasto, verterà su “Analisi qualitativa delle nocciole: valutazione del contenuto di acqua delle nocciole, sgusciatura, taglio e valutazione della difettosità delle nocciole, classificazione delle nocciole nell’industria dolciaria”.

Per tutti gli appuntamenti in calendario, richiamandosi ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare all’Art. 9, il GAL invita tutti coloro che abbiano esigenze specifiche ad inviare una mail all’indirizzo gal@galcrati.it oppure a telefonare al numero +39 0984 903161, esplicitando le proprie necessità, in modo da poter porre in essere tutte le iniziative opportune alla piena fruizione dei servizi informativi.

