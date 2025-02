Futura, Scopelliti: “secondi ma con fame di vittoria”

StrettoWeb

La notizia è che la Futura è seconda in classifica nel secondo campionato d’Italia, la serie A2 Elite di Futsal. Un punto di arrivo meraviglioso ma, a dirla tutta, un traguardo da salvaguardare e provare a valorizzare fino in fondo. Lui? Non molla mai.

Annata stellare per Giuseppe Scopelliti, calcettista fondamentale nello scacchiere giallo-blu che, grazie ad un magico colpo di tacco sotto porta ha firmato il prosieguo della striscia di risultati utili del club, arrivato a nove. Una prova combattiva ma poco redditizia al Palavolcan di Acireale con un’infinità di palle gol, talvolta clamorose e tanti fischi, indubbiamente da rivedere. Venerdì alle ore 19 e 30 si riapriranno le porte del Palattinà per sfidare la forte Cnl Cus Molise. Con Scopelliti abbiamo fatto il punto sul momento Futura.

Partiamo da Acireale. Che gara hai vissuto contro Mascalucia ?

“E’ stata una gara complicata. Lo sapevamo molto bene. Affrontavamo una squadra organizzata che ha dato tutto, veramente tutto per provare a batterci. Vista la classifica altrui, erano molto carichi. Noi siamo stati un pò contratti, potevamo esprimerci sicuramente meglio ma, nonostante tutto abbiamo strappato un pari, agguantando il risultato con grinta e creando tante palle gol”.

Un’annata spettacolare a livello individuale e collettivo. Come la

Stai vivendo e qual é, secondo te il segreto del secondo posto in classifica ?

“Stiamo disputando una stagione davvero importante come collettivo. Grazie ad un ambiente di lavoro sano e molto competitivo stiamo crescendo settimana dopo settimana. Grazie al lavoro dei Mister Honorio e Martino, allenatori che ci mettono nelle condizioni migliori per poterci esprimere e competere al massimo, stiamo andando forte. Non c’è nessun segreto: c’è tanta voglia di lavorare e competere. Credo che sia tutta una conseguenza rispetto alquanto ed al come lavoriamo. Abbiamo superato ostacoli importanti come infortuni e roster talvolta limitato a causa delle assenze. Stiamo facendo una buona stagione e siamo nel “pieno” della corsa ai nostri obiettivi. Dobbiamo continuare così per toglierti più soddisfazioni possibili”.

Il momento più bello finora vissuto ?

“Parecchi, davvero tanti. Spero di poterne vivere tanti altri da qui fino alla fine”.

Dove può arrivare, secondo te, la tua Futura ?

“Non ci poniamo limiti. Lavoriamo sempre non guardando troppo oltre ma pensando partita dopo partita”.

Prossima sfida, finalmente in casa contro Cus Molise. Che gara ti aspetti?

“Finalmente torniamo in casa. Al Palattinà, dove, ci attenderà il nostro pubblico. Lo stesso, non ci ha mai fatto mancare il proprio apporto e sta meritando i risultati ed il secondo posto che abbiamo conquistato. Sarà una gara tosta, contro un avversario molto preparato. Aspettiamo tutti i tifosi al Palazzetto per una grande sfida”.

