Calcio a 5, Futura super anche a San Valentino: 3-1 al Molise, i reggini non si fermano più

La Polisportiva Futura continua la sua striscia vincente superando anche la Cnl Cus Molise in una partita emozionante e intensa, dominata per larga parte da un team, che conquista il decimo risultato utile consecutivo. I gialloblù, inarrestabili dopo il pareggio di Mascalucia, volano sempre più in alto, consolidando il secondo posto in classifica. Un risultato che, probabilmente, nessuno avrebbe osato immaginare all’inizio del campionato. Riscattata la sconfitta dell’andata con lo spirito combattivo che si conferma, palla dopo palla, emozione dopo emozione per la gioia del pubblico presente.

La partita

La partita è stata caratterizzata da un’azione di gioco vivace e ricca di occasioni da gol per i locali, sin dal calcio d’inizio. La Polisportiva Futura si è dimostrata ancora una volta solida e determinata, esprimendo un gioco corale di alto livello. Nel momento più alto dei primi dieci minuti, però, arriva il gol inaspettato di Joao Vitor Teresa al decimo minuto. Una parabola micidiale direttamente dalla banda laterale. Tantissime le azioni da gol dei locali che, dopo 4 minuti la pareggiano, su punizione con Eriel Pizetta che trova la traiettoria esatta per battere la difesa molisana.

Da segnalare le numerose parate decisive del portiere Paolo Parisi, che ha salvato la squadra in diverse occasioni. Le azioni gol per i gialloblù, però, sono state molteplici, con diverse occasioni nitide per andare a segno. Honorio ci prova per due volte a tu per tu con il portiere ospite. Una bordata di Pizetta dalla distanza colpisce il palo:la palla si ferma sui piedi di Pedotti che non trova il tempo per appoggiarla in rete. Il primo tempo termina uno a uno.

Nel secondo tempo, il piglio dei gialloblù è stato quello di una squadra dominante, con una gran voglia di portare a casa il risultato. Andrea Falcone è entrato in campo fresco e determinato: carico, da campione, rubando palloni e diventando nuovamente determinante. E’ sua, la girata a rete che colpirà la traversa prima di entrare in rete con un boato, a scoppio ritardato del pubblico del Palattinà, sempre presente ed entusiasta. Il terzo gol arriva grazie a una recuperata di un Falcone scatenato, indubbiamente il migliore in campo. E’ bravissimo Scopelliti nel prendere la palla al volo dopo l’assist del compagno di squadra realizzando il tre a uno al trentesimo.

Nel finale, il Campobasso tenta il tutto per tutto con il power play, ma la Futura continua a difendersi con ordine e a rendersi pericolosa in contropiede con Musumeci e il trio Pisetta-Honorio e Pedotti. Parisi, non lascerà nulla al caso salvando il risultato, ancora una volta su Joao Vitor, con un intervento ad un passo dalla porta, repentino ed efficace. Mancherà pochissimo anche per il quarto gol, con Honorio da campo a campo, ma va bene così. Festa grande in casa Futura con dedica per Jean, Simone, Gabriele e Totò (il Capitano Cividini, Minnella, Squillaci e Pannuti), gladiatori sfortunati di una stagione dove gli ostacoli, sono, al momento, stati creati per essere superati.

Dediche ai figli

Dopo i gol realizzati da Pizetta e Scopelliti, entrambi, essendo il giorno di San Valentino, sono andati a baciare i rispettivi figli. Un bel gesto che ha emozionato tutti gli sportivi presenti ed una gioia per i piccoli tifosi.

Prossimo impegno

Ricordiamo a tutti gli sportivi che martedì la Futura giocherà il secondo turno di Coppa Italia, un risultato già storico di per sé martedì diciotto febbraio. Un appuntamento appetitoso, anche perché i ragazzi dei mister Tonino Martino e Humberto Honorio giocheranno in casa della capolista, Capurso, formazione che al momento sta facendo un campionato a sé. La vittoria di oggi è un’ulteriore conferma del grande lavoro svolto dalla squadra e dagli allenatori, uniti ad una società attenta e lungimirante: un successo che premia l’impegno e la passione di un gruppo unito e determinato a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

