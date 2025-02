Futura Calcio a 5, operato il giovane Gabriele Squillaci: la società attende il recupero

StrettoWeb

“La Futura Calcio a 5 abbraccia il giovane e talentuoso atleta Gabriele Squillaci, già capitano vincente della formazione Under 19 nelle precedenti edizioni e oggi calcettista della prima squadra in A2 Elite. Gabriele è stato operato nelle ultime ore dal dottor Vincenzo Calafiore, a cui la società rivolge il più sentito ringraziamento per la professionalità e la cura dimostrate. Un intervento che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il giovane atleta, noto per la sua forza, tecnica il suo impegno e la sua passione per il calcio a 5″. Così in una nota il club reggino augura pronta guarigione all’atleta.

“Gabriele Squillaci non è solo un giocatore, ma un punto di riferimento per tutta la squadra e per i giovani atleti della Scuola Calcio Futura. La sua dedizione e il suo spirito di sacrificio sono un esempio per chi sogna di crescere nel mondo dello sport. Nel frattempo, la prima squadra si allena forte in vista della sfida alla corazzata Bulldogs Capurso: l’appuntamento ad alta quota è programmato per venerdì 28 febbraio 2025 al Palattinà con il meglio che il campionato di A2 Elite possa offrire”, si legge ancora.

