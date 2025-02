Futsal, l’Ecosistem Lamezia U17 trionfa nel derby contro l’Icierre

StrettoWeb

Un derby acceso, combattuto e ricco di emozioni quello tra Ecosistem Lamezia Soccer Under 17 e Icierre Lamezia, terminato con la vittoria delle Panterine per 4-2. Oltre alla posta in palio dei tre punti, la sfida aveva un sapore speciale per la rivalità cittadina, e i giovani Orange hanno saputo imporsi con carattere e determinazione.

Primo tempo: avvio equilibrato, poi il sorpasso Icierre

L’inizio di gara è molto tattico, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. A rompere l’equilibrio è Mario Finamore, che approfitta di una disattenzione difensiva dell’Icierre e con un gran tiro porta avanti l’Ecosistem. Il vantaggio dura poco, perché gli avversari trovano il pari con il numero 77 e, sfruttando un momento di smarrimento dei ragazzi di mister Matteo Mantuano e Antonio Caffarelli, ribaltano il punteggio con la rete del loro numero 10. L’Ecosistem chiude così il primo tempo in svantaggio.

Ripresa: reazione da grande squadra

Durante l’intervallo, i mister suonano la carica e scuotono le Panterine, che rientrano in campo con tutt’altro atteggiamento. Dopo appena 5 minuti, l’Ecosistem trova il gol del 2-2 grazie a Antonio Cario, bravo a finalizzare una splendida azione costruita con Giuseppe Villella e capitan Simone Battimelli, che serve l’assist vincente.

Sul punteggio di parità, i giovani Orange credono sempre di più nella vittoria e al 13’ della ripresa arriva il gol del sorpasso: Finamore firma la sua doppietta con un gran tiro che trafigge il portiere avversario. L’Icierre tenta di reagire, ma l’Ecosistem non concede spazi e chiude definitivamente i giochi con un’altra giocata da applausi di Antonio Cario. Il numero 10 Orange parte da centrocampo, salta il diretto avversario e calcia: il portiere respinge, Finamore prova a ribattere ma trova ancora l’opposizione del portiere, finché lo stesso Cario con un bolide sotto la traversa mette il sigillo sul 4-2.

Vittoria di squadra

Oltre ai marcatori, va sottolineata la prestazione maiuscola di Giuseppe Villella, autore di una prova difensiva impeccabile che ha spento ogni iniziativa avversaria. Un plauso anche ai ragazzi in panchina, Andrea Rocca e Pietro Greco, che hanno incitato i compagni per tutta la partita dimostrando grande spirito di squadra. Grazie a questa vittoria, le Panterine si prendono una grande soddisfazioni e consolidano la loro crescita. Complimenti a tutto lo staff tecnico e ai mister Caffarelli, Gigliotti e Mantuano per la preparazione e la gestione del match. Un ringraziamento speciale anche ai tifosi, che hanno spinto la squadra verso una vittoria dal sapore speciale.

