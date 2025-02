La Francia vuole rivedere il patto migratorio con l’Algeria

StrettoWeb

Il Primo Ministro francese, Francois Bayrou, ha annunciato che la Francia rivedrà l’accordo del 1968 tra Parigi e Algeri che rende più facile per i cittadini algerini trasferirsi in Francia, a meno che l’Algeria non accetti di riprendere coloro che sono stati espulsi dalle autorità francesi. L’annuncio arriva in mezzo a crescenti tensioni tra due paesi e dopo che un cittadino algerino, che la Francia aveva a lungo cercato senza successo di rimpatriare, ha ucciso una persona e ne ha ferite tre in un attacco all’arma bianca a Mulhouse.

Le parole del primo ministro

Bayrou fa affermato: “il dramma di Mulhouse è stato possibile perché questo cittadino algerino aveva l’ordine di lasciare il paese ed è stato presentato per il rimpatrio 14 volte… e ogni volta ha rifiutato. E’ stato un attacco diretto agli accordi che abbiamo con le autorità algerine e non lo accetteremo. Il Governo impiegherà dalle quattro alle sei settimane per rivedere l’attuazione del patto del 1968 da parte di Algeri”.

