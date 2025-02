Francesco Giunta riconfermato al vertice del SLP CISL di Reggio Calabria

StrettoWeb

Francesco Giunta è stato confermato al vertice del SLP CISL di Reggio Calabria al IX Congresso territoriale della federazione, riunito nella giornata di sabato 15 Febbraio 2025, che si è svolto all’ Hotel Excelsior. Slogan dell’assise territoriale del SLP Cisl: “Identità e partecipazione, una storia che continua”. Riconfermati nell’incarico anche Miriam Garitta, con il ruolo di segretario aggiunto e Claudio Dichiera, di componente di segreteria con delega all’organizzativo.

“Essere il sindacato più rappresentativo nel gruppo Posteitaliane, in una area metropolitana come quella di Reggio Calabria – ha dichiarato il segretario generale, Francesco Giunta – è una sfida altissima. La presenza capillare sul territorio, la nostra azione sindacale molto pragmatica, la consolidata unità interna, l’esperienza maturata in questi anni dall’attuale gruppo dirigente e i risultati conseguiti nell’ultimo mandato, mi fanno dire che siamo pronti a proseguire il cammino intrapreso, anche per affrontare al meglio le sfide che ci attenderanno nel prossimo futuro”.

Ai lavori congressuali hanno partecipato la Segretaria Generale della CISL di Reggio Calabria Nausica Sbarra, la Segretaria Generale del SLP CISL Calabria Bruna Breveglieri, Enzo Cufari in rappresentanza del SLP CISL Nazionale, i Segretari SLP CISL arrivati da ogni provincia calabrese e ad una folta rappresentanza aziendale.

