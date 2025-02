Forza Italia, Mario Occhiuto: “congratulazioni e buon lavoro a Cannizzaro”

StrettoWeb

“Congratulazioni all’amico e collega Francesco Cannizzaro, nominato componente della Segreteria Nazionale di Forza Italia. Questo prestigioso incarico è il giusto riconoscimento del suo impegno e del suo costante lavoro per la Calabria e per tutto il nostro movimento. Sono certo che, con la sua esperienza e la sua passione, contribuirà in modo determinante alla crescita del partito e al rafforzamento dei nostri valori. A Francesco vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà affrontare questa nuova sfida con lo stesso entusiasmo e determinazione di sempre”. Lo dichiara il Senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.

