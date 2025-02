Lotta, Fortitudo Reggio prima società calabrese e Sofia Foti protagonista nella categoria 53 kg femminili

StrettoWeb

Si sono svolti nei giorni 14 e 15 febbraio u.s. al Centro Olimpico FIJLKAM di Ostia Lido i campionati italiani assoluti di Lotta 2025. Nella categoria di peso 53 kg femminili, Sofia Foti, della Fortitudo 1903, dopo aver superato le eliminatorie ha perso in semifinale con Emanuela Liuzzi del CS Carabinieri, olimpionica di Parigi e si è classificata, al termine della gara, al quarto posto in classifica.

Nello stesso campionato italiano, specialità Stile Libero, hanno preso parte altri tre atleti della “Fortitudo 1903”: Francesco Gatto, kg 65, 7° classificato; Gabriele Nicoletti, kg 61, 8° classificato ed Alberto Messina, kg 97, 13° classificato.

La squadra della Fortitudo 1903, accompagnata dal Presidente Prof. Riccardo Partinico, dal Rappresentante Atleti Prof.ssa Rossella Zoccali e dall’Insegnante Tecnico Maestro Giovanni Schillaci, ha conquistato 10 punti nella classifica generale risultando la prima società della Calabria. Il Presidente Riccardo Partinico al termine della trasferta ha dichiarato: “sono orgoglioso di questi ragazzi che, con tanti sacrifici, alternano lo studio agli allenamenti. È una squadra giovane che il prossimo 22 marzo, nello stesso palazzetto, dimostrerà il proprio valore misurandosi negli U20”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.