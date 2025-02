Firenze-Reggio Bic, Playoff in palio: la presentazione del match

StrettoWeb

La sfida decisiva è ormai alle porte: sabato 1 marzo alle ore 14, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic affronterà le Volpi Rosse Firenze in un match cruciale per la corsa ai Playoff scudetto. Per la compagine reggina, reduce dalla Coppa Italia, questa trasferta rappresenta un banco di prova fondamentale per conquistare matematicamente l’accesso alla fase finale della stagione.

Le Volpi Rosse, avversari di giornata, sono in piena lotta per la quarta posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff, e faranno di tutto per ottenere un risultato positivo. Per questo, il team guidato da coach Antonio Cugliandro sta preparando al meglio la partita, consapevole della sua importanza storica per il club.

In settimana, la Reggio Bic ha lavorato intensamente per correggere gli errori emersi nelle ultime gare e ha posto un’attenzione particolare alla fase difensiva, elemento chiave per affrontare al meglio la sfida contro Firenze. Coach Cugliandro ha sottolineato le difficoltà affrontate nelle scorse settimane e la necessità di recuperare energie fisiche e mentali:

“Sarà una gara difficile. Veniamo da settimane complicate a livello logistico per i lavori al Palacalafiore e per gli impegni della Nazionale Italiana di basket in piedi. Abbiamo affrontato trasferte pesanti, allenandoci in tre palazzetti diversi e vivendo periodi di grande stress fisico e mentale. Ora dobbiamo ricaricare le batterie e affrontare Firenze con la giusta determinazione”.

I riflettori sono puntati sul parquet fiorentino, dove la Reggio Bic cercherà con tutte le sue forze di trasformare un sogno in realtà e di aggiungere un altro capitolo glorioso alla sua stagione, fin qui straordinaria.

