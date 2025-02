“Fate l’amore a Taormina”: parcheggi con tariffa speciale per San Valentino

StrettoWeb

In occasione del weekend più romantico dell’anno, ASM e il Comune di Taormina hanno attivato una tariffa agevolata per la sosta dal 14 al 16 febbraio. Il tutto in concomitanza con San Valentino, la festa degli innamorati.

Come funziona?

La promozione consentirà ai visitatori di pagare esclusivamente le prime due ore di sosta, beneficiando di 24 ore di parcheggio gratuito. Un’iniziativa pensata per chi vuole vivere Taormina, tra musica, installazioni e un’atmosfera speciale che renderà il weekend dell’amore davvero indimenticabile.

