Fai Cisl Reggio Calabria, Giuseppe Mesiano eletto segretario generale: gli esiti del VII congresso

L’VIII Congresso della FAI CISL Reggio Calabria, svolto oggi a Palmi, dal tema “Alimenta il Futuro. Lavoro, Partecipazione, Sostenibilità”, ha eletto Giuseppe Mesiano Segretario Generale della Federazione sindacale territoriale. Mesiano sarà affiancato in Segreteria da Elena Murdica e Francesco Ferraro eletti dalla stessa assise. Hanno partecipato al Congresso il Segretario nazionale FAI CISL Patrizio Giorni, il Segretario Generale FAI CISL Calabria Michele Sapia e la Segretaria Generale UST CISL Reggio Calabria Nausica Sbarra.

Gli interventi

Nella relazione introduttiva, il precedente Segretario Generale Antonino Zema ha sottolineato la necessità di “proteggere i salari dei lavoratori e raccogliere le loro esigenze in sintonia con le richieste provenienti dal mondo del lavoro. Essenziale promuovere la valorizzazione del nostro territorio, tutelando l’ambiente, combattendo il dissesto idrogeologico e gli incendi, per mettere in risalto la bellezza che ci circonda. Solo attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali – locali, regionali e nazionali – con competenze specifiche, è possibile raggiungere uno sviluppo sostenibile e coeso”.

Per Nausica Sbarra, Segretaria Generale della CISL di Reggio Calabria: “Alimenta il futuro, non è solo il titolo del congresso della FAI, ma un appello concreto affinché vengano attuate politiche e strategie che possano coniugare sviluppo economico, valorizzazione del lavoro, tutela dell’ambiente e legalità. Gli obiettivi da raggiungere dovranno assicurare condizioni lavorative sicure e giuste retribuzioni. Vista la specificità del settore, lo sfruttamento e l’irregolarità, è indispensabile che prendano forma al più presto le risposte che abbiamo rappresentato in tutti i tavoli di confronti aperti dalla CISL con le istituzioni locali e nazionali. Richiediamo con determinazione il rafforzamento di tutti i meccanismi di vigilanza previste dalle leggi esistenti con l’intento di contrastare definitivamente il lavoro nero e il caporalato”.

Il Segretario Generale FAI CISL Calabria Michele Sapia ha dichiarato: “In una regione con un importante patrimonio ambientale e produzioni agroalimentari di eccellenza, ma idrogeologicamente tanto fragile, segnata da frane, alluvioni e incendi, gli effetti sempre più devastanti degli eventi determinati dal cambiamento climatico possono essere mitigati soltanto attraverso il sostegno del lavoro agro-ambientale e forestale. Centrale dovrà essere il comparto della bonifica calabrese, valorizzando la sua multifunzionalità e servizi per l’agricoltura, ma anche a fini energetici e per la sicurezza del territorio, puntando su professionalità e competenze degli addetti e contrattazione aziendale. Inoltre occorre favorire maggiore confronto per il settore della pesca e sistema allevatoriale calabrese, e siglare il contratto integrativo forestale per una Forestazione 2.0”.

Ha concluso i lavori del Congresso della Federazione territoriale il Segretario Nazionale FAI CISL Patrizio Giorni che ha evidenziato la necessità di “una nuova stagione di partecipazione e protagonismo, attraverso il fondamentale strumento della contrattazione. Il settore agroalimentare italiano è un asset strategico che continua a registrare importanti incrementi nei livelli di export, occorre però un’azione più incisiva per contrastare lo sfruttamento del lavoro e il caporalato, applicando pienamente sia la legge 199 del 2016 che la condizionalità sociale contenuta nella PAC e poi favorendo una più equa distruzione del valore lungo la filiera produttiva. Bisogna poi rilanciare il sistema della pesca – ha sottolineato Giorni – chiedendo un cambio di rotta delle politiche europee: il settore necessita di nuova e qualificata manodopera, inoltre bisogna prevedere un ammortizzatore sociale strutturato e riconoscere il carattere usurante di questo mestiere”.

Il neo Segretario Generale della FAI CISL Reggio Calabria Giuseppe Mesiano, eletto dal Consiglio Generale svolto immediatamente dopo il Congresso, ha detto: “Saremo impegnati ad esaltare le vocazioni territoriali, le nostre bellezze ed eccellenze attraverso la centralità del lavoro. Impegnati a contrastare abbandono e marginalità sociale, promuovendo nei nostri settori integrazione sociale, formazione e sicurezza, per un sindacato di qualità e prossimità, al servizio dei lavoratori e delle persone”.

