Europa League, Porto-Roma 1-1: i giallorossi si fanno raggiungere e giocano in 10 nel finale

Dopo le due serate di Champions League, stasera in campo l’Europa League. Unica italiana impegnata la Roma, visto che la Lazio – con il primo posto nel maxi girone – è passata direttamente agli ottavi. I giallorossi di Ranieri hanno strappato un punto in casa del Porto, andando anche in vantaggio con Celik a margine dell’intervallo. Dopo l’ora di gioco, pari dei padroni di casa realizzato da Moura. Nel finale, i capitolini giocano in 10 per via del rosso a Cristante al 73′, ma riescono comunque a ottenere il pari. Tra sette giorni il ritorno.

Playoff Europa League, gare d’andata

Fenerbahce-Anderlecht 3-0

Ferencvaros-Plzen 1-0

Midtylland-Real Sociedad 1-2

Royale Union SG-Ajaz 0-2

AZ Alkmaar-Galatasaray 4-1

Porto-Roma 1-1

Paok-FCSB 1-2

Twente-Bodo/Glimt 2-1

