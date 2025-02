Esultò per la morte di Jole Santelli, condannata la prof. Paola Castellaro

StrettoWeb

Il Tribunale di Genova ha stabilito che la professoressa Paola Castellaro dovrà svolgere un periodo di messa alla prova di quattro mesi, nell’arco di 12 ore settimanali presso un’associazione della città. Castellaro si rese protagonista di un grave post su Facebook, a poche ore dal decesso dell’ex presidente della Regione Calabria Jole Santelli, pubblicando la seguente frase: “Evvai una mafiosa in meno“. La docente, presente oggi in udienza, ha rinnovato le scuse alle sorelle riservandosi di scrivere loro una lettera.

Presente per le sorelle Paola e Roberta Santelli, costituite parti civili, l’avvocato Sabrina Rondinelli. Il giudice del Tribunale di Genova, Simonetta Lovesio, ha fissato la prossima udienza al 15 ottobre 2025 per verificare che la professoressa abbia svolto le ore stabilite per la messa alla prova e valutare le richieste della parte civile.

