Eruzione Etna, gli aggiornamenti sull’Aeroporto di Catania

In seguito alle attività vulcaniche dell’Etna di oggi, domenica 16 febbraio, si conferma la chiusura del settore aereo a Sud del vulcano, con conseguente conferma dell’interruzione di tutte le attività di volo dell’Aeroporto di Catania in arrivo che permane, al momento, fino alle ore 22:30.

I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto

Consentite ad ora solo le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto. I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

