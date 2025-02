Eroica poliziotta della stradale di Messina soccorre e salva la vita a turista che accusa malore improvviso al volante: “fiera di te, hai fatto sembrare tutto normale”

StrettoWeb

Una commossa lettera per manifestare il più profondo e sincero ringraziamento ad una agente della Polizia Stradale di Messina che, con non comune sangue freddo ed indiscussa professionalità, ha evitato che il malore che ha colto un automobilista si trasformasse in tragedia. La storia è quella che ha scelto di raccontare una cittadina italo – austriaca, medico, residente in Austria e si è verificata nelle scorse settimane lungo la tratta autostradale ed ha avuto come protagonista suo padre.

La donna, nella lettera indirizzata al Dirigente della Polizia Stradale di Messina Antonio Capodicasa, ha ricostruito cosa accaduto quel giorno: il padre viaggiava sulla sua auto con a bordo anche la nipotina mentre lei li seguiva a bordo di un’altra autovettura. Ad un tratto l’auto del padre, che la precedeva di qualche centinaio di metri, ha iniziato a sbandare.

E’ stato a quel punto che un altro veicolo – quello condotto dalla poliziotta della Stradale di Messina – si è immediatamente messo dietro la vettura in difficoltà azionando la procedura operativa di safety car in modo da costringere gli altri automobilisti in transito a rallentare la loro andatura. Un compito nel quale è risultato prezioso anche l’analogo “lavoro” fatto da un autotrasportatore in transito che ha contribuito a “paralizzare” il traffico sino a fermarlo.

Un’azione coronata da successo: l’auto in difficoltà ha fermato la propria corsa e la poliziotta ha potuto raggiungerla, prenderne i comandi e condurla in sicurezza sino alla più vicina area di servizio dove il frastornato conducente ha potuto ricevere i primi soccorsi. Solo dopo, a viaggio finito e tornato in Austria, l’uomo ha scoperto di soffrire di una patologia che, cogliendolo alla sprovvista, lo aveva fatto precipitare in uno stato di torpore proprio mentre era alla guida.

Ma tutto questo la poliziotta della Stradale di Messina, lo scoprirà solo adesso: dopo aver scongiurato il peggio, infatti, l’agente aveva subito riguadagnato l’auto e ripreso il proprio viaggio “come se nulla fosse, come se fosse la cosa più normale del mondo” ha scritto la turista. “Noi italiani – ha concluso – dovremmo essere fieri di questi eroi che fanno il loro lavoro in silenzio, con grande garbo e professionalità”.

