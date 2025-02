“Eroi silenziosi – Il volto umano dei Sommergibilisti nella II Guerra Mondiale”, domani iniziativa a Reggio Calabria

StrettoWeb

L’UNITRE di Reggio Calabria, venerdì 21 febbraio alle ore 17 nella propria sede di via Willermin ospiterà Domenico Bova, responsabile di Area Calabria CNS (Componente Nazionale Sommergibilisti) dell’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) per una conferenza dal titolo suggestivo Eroi silenziosi “Il volto umano dei Sommergibilisti nella II Guerra Mondiale”. Ci sono gesta, momenti, situazioni che la storia ha registrato ma sconosciuti alle nuove generazioni perché introvabili sui testi scolastici, particolari inediti e tramandati solo da chi ne fu testimone diretto o da chi ne ha ereditato e custodito il ricordo. Storie che, paradossalmente consegnano alla collettività un’immagine quasi romantica di alcuni atti di guerra, storie che danno la dimensione di come, alcuni uomini, nonostante la crudezza della contrapposizione estrema ad altri loro simili, non hanno mai perduto di vista il loro bagaglio di valori umani e culturali rifuggendo la barbarie.

Tutti conoscono le storie di chi, come nel caso del campo di prigionia di Ferramonti, o della fabbrica di Schindler piuttosto che il Console Giorgio Perlasca, salvarono migliaia di Ebrei dalla morte mentre in pochi quelle dei sommergibilisti che, in gran numero, hanno servito il loro paese con abnegazione spesso estrema, eroi morali oltre che militari. Uomini e Capitani che a bordo dei loro battelli sono andati incontro al loro destino, spesso cinico e beffardo, regalando ai posteri insegnamenti che non dovranno sbiadire con il passare del tempo.

