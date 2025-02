La Germania al voto, i DATI dell’ultimo sondaggio

StrettoWeb

Grande attesa in Germania per le elezioni politiche, si voterà domani dalle 08:00 alle 18:00. L’ultimo sondaggio condotto da Insa per il quotidiano Bild alla vigilia dell’apertura delle urne vede la Cdu-Csu prima, al 29,5%. Seconda si attesta Alternative fuer Deutschland (Afd) che al 21% e raddoppia i voti del 2021 (10,3%). I socialdemocratici Olaf Scholz sono dati al 15%, perdendo oltre dieci punti rispetto alle scorse elezioni (25,7%).

I Verdi si fermano al 12,5% (nel 2021 arrivarono al 14,8%), mentre recupera la Linke al 7,5% rispetto al 4,9% del 2021. In lotta per entrare nel nuovo Bundestag il gruppo di Sahra Wagenknecht (5%) ed i liberali della Fdp che con il 4,5% vedono crollare il risultato del 2021 (11,5%) e resterebbero fuori dal parlamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.