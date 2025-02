Elezioni dei delegati USSI Calabria al Congresso Nazionale: data e info

StrettoWeb

I giornalisti sportivi calabresi iscritti all’USSI convocati per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. L’assemblea è prevista per sabato prossimo, 22 febbraio, presso la sede del Sindacato Giornalisti della Calabria a Reggio Calabria. Il gruppo regionale dell’USSI “Lillo Scopelliti” designerà due delegati professionali e due delegati collaboratori che, assieme al presidente Rocco Musolino, rappresenteranno i giornalisti sportivi calabresi al 48° Congresso Nazionale Elettivo dell’Unione Stampa Sportiva Italiana in programma a Napoli dal 4 al 6 marzo 2025. In quella occasione i cinque giornalisti calabresi saranno chiamati ad eleggere il presidente nazionale che guiderà l’USSI per il quadriennio 2025/2028 e i componenti del nuovo consiglio direttivo.

Le elezioni dei delegati calabresi si svolgeranno nella giornata di sabato 22 febbraio 2025, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, nella sede di via Aschenez n.33 a Reggio Calabria del Sindacato Giornalisti della Calabria della FNSI. Avranno diritto al voto tutti gli iscritti all’USSI Calabria ed al Sindacato Giornalisti della Calabria in regola con il pagamento delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea è pubblicata sul portale web Giornalisti Calabria, organo ufficiale dell’USSI Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.